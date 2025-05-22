Найкращий сервіс сучасності: що таке NotebookLM і чому вам потрібно негайно його спробувати

NotebookLM від Google – це потужний інструмент на базі штучного інтелекту, що допомагає працювати з великими обсягами інформації. Цей сервіс спрощує дослідження, навчання та створення контенту, пропонуючи унікальні способи аналізу джерел. Розбираємося, що він уміє, чому може бути корисним і чим відрізняється він звичайних чат-ботів.

Найкраща робота з джерелами

NotebookLM є безплатним цифровим асистентом, що використовує моделі штучного інтелекту Google Gemini для аналізу, узагальнення й організації величезних обсягів даних з джерел різного типу, які ви додаєте самостійно. Основна мета сервісу – допомогти користувачам швидко знаходити, структурувати й осмислювати значні кількості інформації. Спочатку NotebookLM був доступний лише через браузер. Проте напередодні I/O 2025 Google випустив офіційний мобільний додаток для Android та iOS, пише 24 Канал.

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Головна відмінність NotebookLM від звичайних чат-ботів, на кшталт ChatGPT, Copilot, Claude чи самого Gemini, полягає в тому, що тут ви самі обираєте свої джерела, а не покладаєтеся на заздалегідь підготовану для вас базу. Інструмент здатний обробляти інформацію з тестових файлів (PDF, TXT, Markdown, Google Docs), переглядати й аналізувати відео з YouTube, слухати замість вас аудіофайли, а також переходити за вашими посиланнями і читати їх, що доступно далеко не кожному сучасному чат-боту. Звісно ж, тут також можна просто вставити звичайний скопійований текст.

Створюючи нову сторінку, система запропонує вам додати джерела для подальшої роботи. Що цікаво, в безплатній версії ви можете додати аж 50 джерел різного типу, тоді як у звичайних чат-ботах, які можуть працювати з файлами користувача, можна додати, як правило, не більше 10. Після завантаження ви можете ставити запитання про зміст цих матеріалів. NotebookLM майже миттєво стає "експертом" у вашій галузі, ґрунтуючи свої відповіді на наданих матеріалах.

Зверніть увагу: у блоці джерел ви можете виставляти галочки навпроти джерел, які хочете обробляти для кожного конкретного запиту. Ви можете додати, наприклад, 10 джерел, але відзначити лише одне – тоді NotebookLM відповість на ваше запитання чи завдання, використовуючи лише це конкретне джерело.

У відповідях інструмент надає вбудовані цитати та посилання на джерела. Це потенційно може зменшити ризик галюцинацій та неточностей, хоча Google нагадує, що, як і будь-який AI, NotebookLM може генерувати неточності.

Ви можете вільно видаляти джерела чи додавати нові у будь-який момент.

Зверніть увагу: якщо ви додаєте в джерело сайт, то варто врахувати, що система обробляє конкретно ту сторінку, адресу якої ви вказали. На жаль, ви не зможете змусити ШІ вивчити весь сайт з усіма публікаціями, надавши посилання на головну сторінку. Вам потрібно вказати посилання на конкретну публікацію. Крім того, деякі сайти не можуть бути проаналізовані через власні обмеження чи особливості. Платні статті не додаються.

Цікаві функції та можливості

Аудіоогляди

Однією з унікальних можливостей NotebookLM є аудіоогляди. Це автоматично згенеровані подкасти на основі завантажених вами матеріалів. У цих аудіооглядах звучать цифрові голоси, однак якимось чином Google вдалося зробити їх настільки реалістичними, що ви можете й не помітити, що слухаєте розмову двох штучних інтелектів. Ви почуєте різноманітні паузи, заминки, відступи, жарти і навіть слова-паразити – все, що характерно нашій природній мові. Це надає розмові надзвичайної реалістичності. Майже єдине, що видає в цьому подкасті роботу ШІ, – це іноді неправильно виставлені наголоси.

В цілому суть зводиться до того, що тема ваших документів обговорюється двома голосами у форматі діалогу двох ШІ-ведучих. Мобільна версія додатка підтримує прослуховування аудіооглядів офлайн та у фоновому режимі. Нещодавно Google додав можливість налаштовувати тривалість аудіооглядів, обираючи між короткими (близько 5 хвилин), стандартними (10 хвилин) і довгими (20 хвилин) форматами. Функція аудіооглядів зараз розширена до понад 50 мов і прекрасно працює з українською мовою.

Відеоогляди

На конференції Google I/O 2025 була представлена нова функція – відеоогляди. Ця можливість додає візуальні елементи до згенерованих аудіопідсумків, перетворюючи ваші нотатки та завантажені джерела на освітні відео. Відеоогляди містять естетично приємні візуальні елементи, такі як графіка, зображення та діаграми. Також вони можуть виділяти ключові терміни та включати часові шкали, що робить їх особливо корисними для вивчення тем з великою кількістю дат і фактів. Як і аудіоогляди, відео мають природне звучання голосів.

Google використав цю функцію для створення відеозвітів про основні доповіді I/O 2025, тривалістю близько 9 хвилин, а також короткого (1 хвилина) огляду екскурсії.

Відеоогляди поки що недоступні в NotebookLM, але очікуються найближчим часом. Спочатку лише англійською мовою, а згодом і всіма іншими.

Mind Map

Візуально узагальнюють завантажені джерела, показуючи основну тему, що розгалужується на менші теми та пов'язані ідеї. Це допомагає структурувати інформацію для кращого розуміння та запам'ятовування.

Автоматична генерація контенту

На основі завантажених матеріалів інструмент може автоматично створювати короткі виклади, шаблони, хронологічні шкали, списки запитань і відповідей (FAQ), а також навчальні посібники. Ви також можете попросити NotebookLM згенерувати підсумок у певному форматі, наприклад, чернетку публікації для соцмереж.

Пошук в Інтернеті

У NotebookLM додана можливість здійснювати пошук в інтернеті безпосередньо з інтерфейсу NotebookLM.

Співпраця

Сервіс підтримує спільну роботу над блокнотами з командними дозволами, що корисно для групових проєктів або бізнесу.

Мультимодальна інтеграція

Інструмент здатен аналізувати текст, аудіо, відео та зображення одночасно, в одному й тому ж проєкті в рамках одного запиту.

Зверніть увагу: коли ви отримуєте відповідь від ШІ, вона не зберігається після перезавантаження сторінки, як у чат-ботах. Якщо ви закриєте сайт і потім знову зайдете, ви побачите чистий діалог. Для того, щоб зберегти відповідь на потім, скористайтеся кнопкою для нотаток, яка з'явиться відразу під відповіддю ШІ. Збережені нотатки з'являються праворуч. Зайшовши в нотатку, ви можете перетворити її в джерело (кнопка знизу), перейменувати (поле зверху) чи видалити (іконка кошика праворуч зверху).

Найкращі сценарії застосування

NotebookLM може бути корисним для широкого кола користувачів:

Освіта й навчання : створення навчальних посібників з лекцій, складних і об'ємних текстів, аналіз наукових статей. Завантажте в джерела ваші електронні підручники, навчальні відео, реферати, методички, дослідження тощо. Шукайте потрібну інформацію з усіх джерел без необхідності довго гортати сторінки в пошуках згадки того чи іншого терміну. Згенеруйте подкаст на тему, яка вас цікавить, щоб прослухати його в транспорті дорогою до університету чи школи.

: створення навчальних посібників з лекцій, складних і об'ємних текстів, аналіз наукових статей. Завантажте в джерела ваші електронні підручники, навчальні відео, реферати, методички, дослідження тощо. Шукайте потрібну інформацію з усіх джерел без необхідності довго гортати сторінки в пошуках згадки того чи іншого терміну. Згенеруйте подкаст на тему, яка вас цікавить, щоб прослухати його в транспорті дорогою до університету чи школи. Дослідження : синтез інформації з різних джерел, пошук релевантних цитат, швидкий аналіз наукових робіт.

: синтез інформації з різних джерел, пошук релевантних цитат, швидкий аналіз наукових робіт. Юридична сфера : стислий виклад судових справ, аналіз законодавчих документів. Завантажте кодекси, закони, постанови та укази, щоб швидко аналізувати інформацію з них.

: стислий виклад судових справ, аналіз законодавчих документів. Завантажте кодекси, закони, постанови та укази, щоб швидко аналізувати інформацію з них. Бізнес та маркетинг : аналіз звітів, підготовка презентацій, створення навчальних матеріалів.

: аналіз звітів, підготовка презентацій, створення навчальних матеріалів. Створення контенту : генерація ідей, перетворення текстових матеріалів на подкасти, рерайт готових матеріалів. Завантажте кілька джерел, які пишуть на одну тему, й попросіть ШІ створити для вас рерайт у вигляді однієї нової статті. Завантажте технічне завдання з інструкціями і попросіть дотримуватися їх у подальшій роботі.

: генерація ідей, перетворення текстових матеріалів на подкасти, рерайт готових матеріалів. Завантажте кілька джерел, які пишуть на одну тему, й попросіть ШІ створити для вас рерайт у вигляді однієї нової статті. Завантажте технічне завдання з інструкціями і попросіть дотримуватися їх у подальшій роботі. Особисте використання: організація нотаток, швидкий пошук інформації.

Насправді варіантів використання можна вигадати дуже багато, оскільки у кожного користувача свої потреби та контексти.

Важливі нюанси

Хоча NotebookLM розроблений для мінімізації неточностей шляхом використання наданих вами джерел, важливо пам'ятати, що інструменти на основі AI можуть генерувати хибну інформацію. Тож варто завжди перевіряти згенеровані результати.

Існує платна версія, котра розширює ліміти контенту, дозволяє налаштувати тон і стиль відповідей, а також отримати доступ до спільної роботи над проєктами. Однак варто зазначити, що і безплатної версії для звичайного користувача вистачає більш ніж повністю.