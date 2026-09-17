Google і Nvidia шукають спосіб підключити до мережі ще більше дата-центрів

Зростання попиту на обчислення для штучного інтелекту загострює проблему нестачі електроенергії для дата-центрів. Google, Nvidia, Anthropic та енергетичні компанії об'єдналися навколо технології, яка має допомогти ефективніше використовувати наявні мережі.

Розвиток штучного інтелекту потребує дедалі більшої кількості обчислювальних потужностей. Для роботи серверів необхідні великі обсяги електроенергії, тому компанії стикаються не лише з питанням будівництва самих дата-центрів, а й із можливістю підключити їх до електромережі. Про це пише Techcrunch.

Чому дата-центрам бракує місця в електромережі?

Одне з потенційних рішень запропонувала компанія Emerald AI, яка розробляє програмне забезпечення для керування навантаженням електромережі. Стартап створив коаліцію AI Energy Management Alliance, або AEMA, до якої увійшли Google, Nvidia, Anthropic та кілька енергетичних компаній.

Серед учасників енергетичного сектору називають AES, Constellation, National Grid і NRG Energy. Мета об'єднання – зробити керування попитом на електроенергію важливою частиною планування та розвитку нових дата-центрів.

За оцінкою AEMA, тимчасове скорочення споживання електроенергії та перенесення частини обчислень можуть дозволити підключити до мережі додаткові дата-центри загальною потужністю до 100 гігаватів. Йдеться не обов'язково про будівництво нових електростанцій. Натомість компанії хочуть ефективніше використовувати вже наявну інфраструктуру в ті моменти, коли мережа не працює на межі своїх можливостей.

Як працюватиме технологія Emerald AI

Підхід, який називається demand response, або керування попитом, не є новим. Енергетичні компанії використовують його протягом десятиліть. Принцип полягає в тому, що великі споживачі тимчасово зменшують використання електроенергії в періоди пікового навантаження.

Раніше до таких програм переважно залучали промислові підприємства. Наприклад, заводи могли на певний час зупинити частину виробничих процесів або перейти на резервні генератори. В обмін на це оператори мережі виплачували підприємствам винагороду. Дата-центри також можуть брати участь у таких програмах. Проте традиційний підхід часто передбачає використання дизельних генераторів, що створює додаткові викиди та витрати.

Emerald AI пропонує іншу модель. Її програмне забезпечення напряму координує запити енергетичних компаній із роботою дата-центрів. Якщо мережа наближається до пікового навантаження, система може:

призупинити некритичні обчислювальні завдання;

перенести частину навантаження на інший дата-центр;

використати вільні потужності в іншому регіоні;

швидко відновити обчислення після зниження навантаження в мережі.

Такий підхід може зробити дата-центри схожими на великі акумулятори, які не накопичують електроенергію, а гнучко змінюють рівень її споживання.

Скільки потужності можна звільнити

Emerald AI не єдина компанія, яка працює над подібними рішеннями. Google розробляє власні інструменти для керування навантаженням, а Enel X пропонує дата-центрам використовувати джерела безперебійного живлення, щоб пом'якшувати піковий попит.

Дослідження Goldman Sachs, опубліковане минулого року, показало, що обмеження максимального споживання дата-центрів до 90% на кілька годин може вивільнити приблизно 76 гігаватів потужності у США.

Перевагою Emerald AI є пряме з'єднання між операторами електромереж і дата-центрами. Це має дозволити швидше реагувати на зміни попиту, ніж у системах, де рішення ухвалюються із затримкою або потребують ручного втручання.

Додатковим фактором для масштабування технології стало фінансування стартапу. У серпні Emerald AI залучила 150 мільйонів доларів у раунді Series A, який очолили Energize Capital і DCVC. Після цього оцінка компанії досягла 1,05 мільярда доларів.

Для Google, Nvidia та Anthropic участь у коаліції може бути способом прискорити підключення нових обчислювальних потужностей без негайного будівництва великої кількості додаткових електростанцій. Водночас AEMA також планує допомагати технологічним компаніям та енергетичним операторам знаходити нові майданчики для дата-центрів.

Чи зможе керування попитом розв'язати енергетичну проблему?

Гнучке керування споживанням може зменшити навантаження на мережу, але воно не усуває всіх проблем енергетичної інфраструктури. Дата-центри все одно потребують значної кількості електроенергії, особливо під час тривалих обчислювальних процесів.

Головна наукова консультантка Emerald AI Айше Коскун заявила TechCrunch, що технологія компанії може зменшити потребу галузі в нових джерелах генерації, але повністю усунути її не зможе.

Отже, AEMA розглядає керування попитом не як заміну електростанціям, а як додатковий інструмент. Він може допомогти розподіляти навантаження, скоротити використання резервних генераторів і швидше підключати нові дата-центри там, де електромережа має невикористаний потенціал.