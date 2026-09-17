Развитие искусственного интеллекта требует все большего объема вычислительных мощностей. Для работы серверов требуются большие объемы электроэнергии, поэтому компании сталкиваются не только с вопросом строительства самих дата-центров, но и с возможностью подключить их к электросети. Об этом пишет Techcrunch.

Почему дата-центрам не хватает места в электросети?

Одно из возможных решений предложила компания Emerald AI, которая разрабатывает программное обеспечение для управления нагрузкой на электросеть. Стартап создал коалицию AI Energy Management Alliance, или AEMA, в которую вошли Google, Nvidia, Anthropic и несколько энергетических компаний.

Среди участников из энергетического сектора называют AES, Constellation, National Grid и NRG Energy. Цель объединения – сделать управление спросом на электроэнергию важной частью планирования и развития новых дата-центров.

По оценке AEMA, временное сокращение потребления электроэнергии и перенос части вычислений могут позволить подключить к сети дополнительные дата-центры общей мощностью до 100 гигаватт. Речь идет не обязательно о строительстве новых электростанций. Вместо этого компании хотят более эффективно использовать уже имеющуюся инфраструктуру в те моменты, когда сеть не работает на пределе своих возможностей.

Как будет работать технология Emerald AI

Подход, называемый demand response, или управление спросом, не является новым. Энергетические компании используют его на протяжении десятилетий. Принцип заключается в том, что большие потребители временно сокращают потребление электроэнергии в периоды пиковой нагрузки.

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Раньше к таким программам привлекались преимущественно промышленные предприятия. Например, заводы могли на определенное время остановить часть производственных процессов или перейти на резервные генераторы. В обмен на это операторы сети выплачивали предприятиям вознаграждение. Дата-центры также могут участвовать в таких программах. Однако традиционный подход часто предполагает использование дизельных генераторов, что приводит к дополнительным выбросам и затратам.

Emerald AI предлагает другую модель. Ее программное обеспечение напрямую координирует запросы энергетических компаний с работой дата-центров. Если сеть приближается к пиковой нагрузке, система может:

приостановить некритические вычислительные задачи;

перенести часть нагрузки на другой дата-центр;

использовать свободные мощности в другом регионе;

быстро возобновить вычисления после снижения нагрузки в сети.

Такой подход может сделать дата-центры похожими на большие аккумуляторы, которые не накапливают электроэнергию, а гибко регулируют уровень ее потребления.

Сколько мощности можно высвободить

Emerald AI – не единственная компания, которая работает над подобными решениями. Google разрабатывает собственные инструменты для управления нагрузкой, а Enel X предлагает дата-центрам использовать источники бесперебойного питания, чтобы сглаживать пиковый спрос.

Исследование Goldman Sachs, опубликованное в прошлом году, показало, что ограничение максимального потребления дата-центров до 90% на несколько часов может высвободить примерно 76 гигаватт мощности в США.

Преимуществом Emerald AI является прямое соединение между операторами электросетей и дата-центрами. Это должно позволить быстрее реагировать на изменения спроса, чем в системах, где решения принимаются с задержкой или требуют ручного вмешательства.

Дополнительным фактором для масштабирования технологии стало финансирование стартапа. В августе Emerald AI привлекла 150 миллионов долларов в раунде Series A, который возглавили Energize Capital и DCVC. После этого оценка компании достигла 1,05 миллиарда долларов.

Для Google, Nvidia и Anthropic участие в коалиции может стать способом ускорить подключение новых вычислительных мощностей без немедленного строительства большого количества дополнительных электростанций. В то же время AEMA также планирует помогать технологическим компаниям и энергетическим операторам находить новые площадки для дата-центров.

Сможет ли управление спросом решить энергетическую проблему?

Гибкое управление потреблением может снизить нагрузку на сеть, но оно не устраняет всех проблем энергетической инфраструктуры. Дата-центры все равно нуждаются в значительном количестве электроэнергии, особенно во время длительных вычислительных процессов.

Главный научный консультант Emerald AI Айше Коскун заявила TechCrunch, что технология компании может снизить потребность отрасли в новых источниках генерации, но полностью устранить ее не сможет.

Таким образом, AEMA рассматривает управление спросом не как замену электростанциям, а как дополнительный инструмент. Он может помочь распределять нагрузку, сократить использование резервных генераторов и быстрее подключать новые дата-центры там, где у электросети есть неиспользованный потенциал.