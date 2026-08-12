Google Pixel 11 виходить сьогодні: де й коли дивитися головну презентацію

Google готується розкрити всі карти на довгоочікуваному заході Made by Google, де головною зіркою стане лінійка смартфонів Pixel 11. Попри численні витоки інформації, технологічний гігант зберіг інтригу навколо кількох апаратних оновлень та інтеграції ШІ.

Крім чотирьох нових телефонів, світ також побачить смарт-годинник наступного покоління та абсолютно новий пристрій для пошуку речей. Ведучим заходу стане комік Тревор Ноа, а серед зіркових гостей заявлені Алекс Купер, Стівен Каррі, Шубман Гілл, Пеггі Гоу, Jesser, ДжуДжу Воткінс, Чарі Гокінс та PinkPantheress, пише 24 Канал.

Коли почнеться презентація

Цьогорічна презентація Made by Google 2026 відбудеться в середу, 12 серпня, о 18:00 за східним часом у Нью-Йорку. На жаль, це означає, що в Україні буде перша ночі вже 13 серпня. Це, ймовірно, зробить перегляд небажаним для багатьох українців. Варто відзначити, що це значно пізніше за торішній анонс, який стартував о 13:00 (шоста ранку в Україні).

Трансляція буде доступна на офіційному YouTube-каналі бренду. Вже зараз ви можете підписатися на сповіщення, якщо все-таки плануєте дивитися.

Цікаво, що таймер зворотного відліку на сайтах Google та Best Buy натякає на можливість відкриття попередніх замовлень ще до початку основної доповіді.

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Які смартфони покажуть

Головна увага буде прикута до чотирьох пристроїв: базового Pixel 11, версії Pro, збільшеного Pro XL та складаного Pro Fold. Радикальних змін у зовнішньому вигляді не передбачається, оскільки дизайн успадковує риси дев'ятої серії, проте корпуси стануть тоншими, а блок камер отримає оновлений вигляд.

З моделей Pro зникне датчик температури, оскільки розробники підготували для цієї зони інше рішення. Новою фішкою стане функція HiLight, раніше відома з чуток як Pixel Glow. Спалах камери працюватиме як RGB-індикатор для сповіщень, дозволяючи не дивитися на екран.

За попередніми даними, підсвічування реагуватиме на дзвінки від обраних контактів або на спілкування з Gemini, причому кожному контакту можна буде призначити окремий колір.



Так виглядатиме функція HiLight / Зображення Google

Що зміниться всередині?

Найважливіші зміни приховані всередині пристроїв, де дебютує процесор Tensor G6, створений компанією TSMC за 2-нанометровим техпроцесом. Чип базується на нових ядрах Arm C1, використовує графіку PowerVR та переходить на модем MediaTek M90, відмовляючись від технологій Samsung.

Це оновлення має розв'язати давні проблеми власників Pixel із перегрівом, автономністю та якістю зв'язку. Базовий обсяг пам'яті для всієї лінійки тепер становитиме 256 ГБ, що продиктовано потребами штучного інтелекту та зберіганням медіафайлів.

Водночас очікується зростання цін: базова модель стартуватиме від 899 доларів, версія Pro обійдеться у 1099 доларів, Pro XL коштуватиме 1299 доларів, а складаний варіант оцінили у 1899 доларів.

Існує ймовірність, що модель Pro отримає 12 ГБ оперативної пам'яті замість раніше заявлених 16 ГБ.

Камери та дисплеї

Фотографічні можливості версій Pro та Pro XL спиратимуться на потрійну систему: 50-мегапіксельний основний сенсор, 48-мегапіксельний надширококутний об'єктив із макро та 48-мегапіксельний перископ із 5-кратним оптичним наближенням.

Програмне забезпечення поповниться покращеним режимом Cinematic Blur, зміною освітлення у відео, підтримкою 4K при 30 кадрах за секунду та режимом Ultra Low Light. Екрани цих моделей зможуть досягати яскравості у 3600 ніт.

Складаний Pixel 11 Pro Fold також отримає чип Tensor G6, модем MediaTek M90, індикатор HiLight, 8-дюймовий внутрішній дисплей та тонший корпус. Попри незначне зменшення ємності акумулятора до 4750 мАг, енергоефективний процесор має компенсувати цю втрату.

Цього разу складаний смартфон надійде у продаж одночасно з іншими моделями, орієнтовно 20 серпня.

Що ще покажуть, окрім смартфонів?

Разом зі смартфонами покажуть годинник Pixel Watch 5 на базі процесора Qualcomm Snapdragon W5 Gen 2 "Accelerated" із 3 ГБ оперативної та 64 ГБ вбудованої пам'яті. Ціни на нього стартуватимуть від 399 доларів за 41-міліметрову версію.

Сюрпризом (хоча тепер уже ні) може стати анонс Pixel Tag – трекера у формі таблетки з вбудованим динаміком за ціною близько 34,90 євро. Також очікується поява навушників Pixel Buds Pro 2 у новому темно-зеленому кольорі.

Яку роль відіграватиме Gemini?

Попри насичену апаратну частину, ключову роль у презентації відіграватиме система Gemini Intelligence. Вона забезпечить глибоку інтеграцію штучного інтелекту, здатного розуміти контекст у межах усього облікового запису користувача та взаємодіяти з різними елементами смартфона.

Усі ці дані залишаються на рівні чуток та витоків, тож щось із цього може виявитися неправдою.