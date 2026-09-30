Знайдіть 5 відмінностей: у мережу злили перші зображення нового Google Pixel 11a

Компанія Google готує новий доступний смартфон Pixel 11a. Тим часом він уже засвітився на перших рендерах. Витоки вказують на те, що розробники зберегли впізнаваний зовнішній вигляд пристрою, але готують приємний сюрприз для шанувальників яскравих кольорів.

Практично незмінний дизайн та знайомі габарити

Відомий інсайдер OnLeaks опублікував перші тривимірні рендери майбутньої новинки. Судячи з цих зображень, смартфон збереже повністю пласку задню панель без виступаючого блоку камер, як це було у попередніх моделях Pixel 9a та Pixel 10a. Розміри корпусу також практично не змінилися і становлять 153,46 на 72,35 на 9 міліметрів проти 153,9 на 73 на 9 міліметрів у попередника, пише 9to5Google.

Головною візуальною відмінністю стане розширена палітра корпусів, яка включатиме чорний, сріблястий, зелений та фіолетовий кольори. Повернення фіолетового відтінку стане приємною подією для фанатів бренду.



Pixel 11a / Зображення @OnLeaks / Android Headlines



Pixel 11a / Зображення @OnLeaks / Android Headlines

Раніше компанія вже випускала ніжно-фіолетовий Pixel 3a у 2019 році та модель Pixel 9a у відтінку Iris. На нових рендерах Pixel 11a демонструє значно глибший та насиченіший варіант цього кольору.

Щодо апаратної частини, попередні витоки вказують на суттєвий стрибок у продуктивності. Якщо модель Pixel 10a залишалася зі старим чипом Tensor G4, то новий Pixel 11a отримає процесор Tensor G6, пропустивши покоління Tensor G5.

Це дозволить бюджетному пристрою зрівнятися за швидкістю роботи з флагманською лінією та забезпечить тривалу підтримку сучасних функцій штучного інтелекту.

Дата виходу

Імовірною датою виходу смартфона є весна – орієнтовно березень, але раніше були випадки, коли смартфони виходили у травні. Зокрема, Pixel 7a і Pixel 8a виходили у травні 2023 і 2024 років відповідно.