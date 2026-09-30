Практично незмінний дизайн та знайомі габарити

Відомий інсайдер OnLeaks опублікував перші тривимірні рендери майбутньої новинки. Судячи з цих зображень, смартфон збереже повністю пласку задню панель без виступаючого блоку камер, як це було у попередніх моделях Pixel 9a та Pixel 10a. Розміри корпусу також практично не змінилися і становлять 153,46 на 72,35 на 9 міліметрів проти 153,9 на 73 на 9 міліметрів у попередника, пише 9to5Google.

Головною візуальною відмінністю стане розширена палітра корпусів, яка включатиме чорний, сріблястий, зелений та фіолетовий кольори. Повернення фіолетового відтінку стане приємною подією для фанатів бренду.



Pixel 11a / Зображення @OnLeaks / Android Headlines



Pixel 11a / Зображення @OnLeaks / Android Headlines

Раніше компанія вже випускала ніжно-фіолетовий Pixel 3a у 2019 році та модель Pixel 9a у відтінку Iris. На нових рендерах Pixel 11a демонструє значно глибший та насиченіший варіант цього кольору.

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Щодо апаратної частини, попередні витоки вказують на суттєвий стрибок у продуктивності. Якщо модель Pixel 10a залишалася зі старим чипом Tensor G4, то новий Pixel 11a отримає процесор Tensor G6, пропустивши покоління Tensor G5.

Це дозволить бюджетному пристрою зрівнятися за швидкістю роботи з флагманською лінією та забезпечить тривалу підтримку сучасних функцій штучного інтелекту.

Дата виходу

Імовірною датою виходу смартфона є весна – орієнтовно березень, але раніше були випадки, коли смартфони виходили у травні. Зокрема, Pixel 7a і Pixel 8a виходили у травні 2023 і 2024 років відповідно.