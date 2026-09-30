Практически неизменный дизайн и привычные габариты

Известный инсайдер OnLeaks опубликовал первые трехмерные рендеры будущей новинки. Судя по этим изображениям, смартфон сохранит полностью плоскую заднюю панель без выступающего блока камер, как это было в предыдущих моделях Pixel 9a и Pixel 10a. Размеры корпуса также практически не изменились и составляют 153,46 на 72,35 на 9 миллиметров против 153,9 на 73 на 9 миллиметров у предшественника, пишет 9to5Google.

Главным визуальным отличием станет расширенная палитра цветов корпуса, которая будет включать черный, серебристый, зеленый и фиолетовый цвета. Возвращение фиолетового оттенка станет приятным событием для поклонников бренда.



Pixel 11a / Изображение @OnLeaks / Android Headlines



Pixel 11a / Изображение @OnLeaks / Android Headlines

Ранее компания уже выпускала нежно-фиолетовый Pixel 3a в 2019 году и модель Pixel 9a в оттенке Iris. На новых рендерах Pixel 11a демонстрирует значительно более глубокий и насыщенный вариант этого цвета.

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Что касается аппаратной части, предыдущие утечки указывают на существенный скачок в производительности. Если модель Pixel 10a осталась со старым чипом Tensor G4, то новый Pixel 11a получит процессор Tensor G6, пропустив поколение Tensor G5.

Это позволит бюджетному устройству сравниться по скорости работы с флагманской линейкой и обеспечит длительную поддержку современных функций искусственного интеллекта.

Дата выхода

Вероятная дата выхода смартфона – весна, ориентировочно март, но ранее были случаи, когда смартфоны выходили в мае. В частности, Pixel 7a и Pixel 8a выходили в мае 2023 и 2024 годов соответственно.