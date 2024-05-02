Новий витік показує, чого чекати від Pixel 8a і розкриває його ціну

Черговий витік інформації про Pixel 8a показав більше зображень середньобюджетного пристрою, а також його вартість у США. І хоча попередні чутки говорили, що ціну буде підвищено, зараз ми бачимо протилежну ситуацію.

Чого чекати від Pixel 8a

Згідно з інформацією авторитетного інсайдера @OnLeaks, підвищення ціни не буде. Компанія змінювала вартість торік на Pixel 7a, а цього року нібито залишить її на колишньому рівні.

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Таким чином у США ціна Pixel 8a в США буде становити 499 доларів за версію на 128 гігабайтів, тоді як нова модель на 256 гігабайтів коштуватиме до 559 доларів.

Крім того, в цьому ж звіті також згадується, що розмір акумулятора на Pixel 8a збільшиться до 4 500 міліампер-годин, порівняно з 4 385 міліампер-годин у Pixel 7a.

Також підтверджується, що Pixel 8a буде оснащений дисплеєм з частотою оновлення 120 герців, як ми вже чули раніше.

Нарешті, звіт також розкриває ще кілька офіційних маркетингових зображень телефона, які демонструють його чорний, синій та зелений кольори в реальних умовах. З них не так багато можна дізнатися, але на одному зображенні можна побачити функцію Circle to Search у дії.

Майбутній Pixel 8a / Фото @OnLeaks

Очікується, що дебют Pixel 8a відбудеться в найближчі кілька тижнів. Компанія Google завжди випускає дешевший і простіший смартфон серії "a" навесні, тоді як дорожчі флагмани виходять у жовтні.

Цього року Pixel 9 отримають помітні зміни в дизайні задньої панелі – камера більше не буде великим прямим блоком від краю до краю, а нагадуватиме острівець зі скругленими краями. Як мінімум одна модель збереже датчик температури, який дебютував торік. Крім того, грані тепер стануть пласкими, як у iPhone.