Google попередила про землетрус у Венесуелі за 30 секунд до поштовхів – як це працює

За лічені секунди до руйнівних підземних поштовхів тисячі жителів Венесуели отримали сповіщення на свої смартфони, яке дозволило їм вчасно знайти укриття. Цей рятівний сигнал надійшов не від уряду, а від спеціальної системи Google, що перетворює звичайні телефони на глобальну сейсмічну мережу.

Як звичайні смартфони рятують життя: технологія Google попередила жителів Венесуели про землетрус

За лічені секунди до руйнівних підземних поштовхів тисячі жителів Венесуели отримали сповіщення на свої смартфони, яке дозволило їм вчасно знайти укриття. Цей рятівний сигнал надійшов не від уряду, а від спеціальної системи Google, що перетворює звичайні телефони на глобальну сейсмічну мережу.

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За мить до того, як Венесуелу накрила найпотужніша хвиля підземних поштовхів, екрани смартфонів місцевих жителів засвітилися тривожним повідомленням. Як повідомляє польське видання Onet, це своєчасне попередження про катаклізм врятувало не одне життя, давши людям дорогоцінний час, щоб відійти від вікон, сховатися під столом або вибігти в безпечне місце.

Як звичайний смартфон відчуває землетрус?

В основі цієї рятівної функції лежить використання акселерометра. Це крихітний датчик у вашому телефоні, який вимірює прискорення пристрою у просторі. Саме завдяки йому екран автоматично перевертається, коли ви кладете смартфон на бік, або крокомір рахує ваші кроки. У випадку з системою Google цей надчутливий компонент виконує роль мініатюрного сейсмографа.

Коли починається землетрус, він генерує різні типи хвиль. Спочатку йде швидка, але слабка хвиля поштовхів, яку люди можуть навіть не помітити. Акселерометр фіксує ці первинні коливання і миттєво відправляє анонімні дані на сервери Google.

Якщо система отримує багато таких сигналів з одного регіону одночасно, вона розуміє, що насувається небезпека. Смартфони розсилають екстрені сповіщення ще до того, як вдарить друга – повільніша, але значно більш руйнівна сейсмічна хвиля.

Чому 30 секунд рятують життя?

Згідно з даними видання The Federal, на які посилаються журналісти, у випадку з Венесуелою система спрацювала бездоганно. Мешканці столиці країни, Каракаса, отримали сповіщення від Google приблизно за 30 секунд до початку головної, найпотужнішої хвилі поштовхів.

У критичних ситуаціях пів хвилини – це величезний запас часу, який дозволяє уникнути фатальних наслідків. Люди встигають відійти на безпечну відстань від небезпечних об'єктів або знайти укриття.

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Наскільки масштабна сейсмічна мережа Google?

Сьогодні ця ініціатива Google перетворилася на найбільшу у світі мережу виявлення землетрусів. Вона працює вже у майже 100 країнах світу. За час свого існування система показала вражаючі результати:

успішно виявила понад 18 тисяч землетрусів;

завчасно попередила про дві тисячі з них;

надіслала близько 780 мільйонів попереджень користувачам по всій планеті.

Цей кейс яскраво демонструє, як технології, створені для базового комфорту, здатні масштабуватися до інструментів глобальної безпеки. Вони рятують життя там, де традиційні державні системи просто не встигають зреагувати.