Європейська комісія оштрафувала Google на 2,95 мільярда євро (близько 3,5 мільярда доларів) за порушення антимонопольних правил. Регулятори заявили, що компанія зловживала домінуючим становищем у рекламних технологіях, просуваючи власні сервіси.

Розслідування Єврокомісії встановило, що Google порушила правила конкуренції ЄС, віддаючи перевагу власному рекламному майданчику AdX у своїх інструментах для купівлі та продажу реклами. Регулятор заявив, що компанія "зловживала" домінуючими позиціями та створювала конфлікт інтересів у ланцюжку рекламних послуг. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на рішення Єврокомісії.

Google надали 60 днів, щоб припинити практику самопросування та запровадити механізми, які усунуть ці конфлікти. Виконавча віцепрезидентка Єврокомісії Тереса Рібера наголосила, що цифрові ринки мають працювати прозоро й чесно, а у випадках зловживань інституції зобов’язані втручатися. Вона додала, що якщо Google не запропонує дієвих рішень, Брюссель готовий вжити жорсткіших заходів.

У компанії з рішенням не погоджуються. Представник Google у коментарі The Wall Street Journal заявив, що корпорація подасть апеляцію. За його словами, надання послуг одночасно для рекламодавців і видавців не є антиконкурентною практикою, адже на ринку існує достатньо альтернатив.

Видання також повідомило, що оголошення про штраф було відкладене – спершу воно мало відбутися 1 вересня. Причиною стали побоювання, що це може вплинути на переговори між ЄС і США щодо майбутньої торгівельної угоди.

Як Трамп відреагував на штраф для Google?

Це другий за розміром антимонопольний штраф, накладений ЄС, після штрафу в 5 мільярдів доларів проти Google у 2018 році. Рішення розкритикував не лише Google, а й президент США Дональд Трамп, який у дописі в Truth Social поскаржився на "багато інших штрафів і податків, накладених на Google та інші американські технологічні компанії", такі як Apple.

Ми не можемо дозволити, щоб це відбувалося з блискучою та безпрецедентною американською винахідливістю, інакше я буду змушений ініціювати провадження за розділом 301, щоб анулювати несправедливі санкції, що стягуються з цих американських компаній-платників податків,

– заявив Трамп.

У четвер президент організував вечерю, яку транслювали по телебаченню, де керівники технологічних компаній, зокрема генеральний директор Google Сундар Пічаї та співзасновник Google Сергій Брін, похвалили політику Трампа, зокрема у сфері ШІ.