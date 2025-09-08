ЕС выписал Google рекордный штраф за злоупотребления в рекламе
- Европейская комиссия оштрафовала Google на €2,95 миллиарда за злоупотребление доминирующим положением в рекламных технологиях.
Google планирует обжаловать решение, утверждая, что их практики не являются антиконкурентными, поскольку на рынке есть достаточно альтернатив.
Европейская комиссия оштрафовала Google на 2,95 миллиарда евро (около 3,5 миллиарда долларов) за нарушение антимонопольных правил. Регуляторы заявили, что компания злоупотребляла доминирующим положением в рекламных технологиях, продвигая собственные сервисы.
Расследование Еврокомиссии установило, что Google нарушила правила конкуренции ЕС, отдавая предпочтение собственной рекламной площадке AdX в своих инструментах для покупки и продажи рекламы. Регулятор заявил, что компания "злоупотребляла" доминирующими позициями и создавала конфликт интересов в цепочке рекламных услуг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на решение Еврокомиссии.
Google предоставили 60 дней, чтобы прекратить практику самопродвижения и ввести механизмы, которые устранят эти конфликты. Исполнительная вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера отметила, что цифровые рынки должны работать прозрачно и честно, а в случаях злоупотреблений институты обязаны вмешиваться. Она добавила, что если Google не предложит действенных решений, Брюссель готов принять более жесткие меры.
В компании с решением не согласны. Представитель Google в комментарии The Wall Street Journal заявил, что корпорация подаст апелляцию. По его словам, предоставление услуг одновременно для рекламодателей и издателей не является антиконкурентной практикой, ведь на рынке существует достаточно альтернатив.
Издание также сообщило, что объявление о штрафе было отложено – сначала оно должно было состояться 1 сентября. Причиной стали опасения, что это может повлиять на переговоры между ЕС и США относительно будущего торгового соглашения.
Как Трамп отреагировал на штраф для Google?
Это второй по размеру антимонопольный штраф, наложенный ЕС, после штрафа в $5 миллиардов против Google в 2018 году. Решение раскритиковал не только Google, но и президент США Дональд Трамп, который в заметке в Truth Social пожаловался на "много других штрафов и налогов, наложенных на Google и другие американские технологические компании", такие как Apple.
Мы не можем позволить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, иначе я буду вынужден инициировать производство по разделу 301, чтобы аннулировать несправедливые санкции, взимаемые с этих американских компаний-налогоплательщиков,
– заявил Трамп.
В четверг президент организовал ужин, который транслировали по телевидению, где руководители технологических компаний, в частности генеральный директор Google Сундар Пичаи и соучредитель Google Сергей Брин, похвалили политику Трампа, в частности в сфере ИИ.