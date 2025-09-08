Расследование Еврокомиссии установило, что Google нарушила правила конкуренции ЕС, отдавая предпочтение собственной рекламной площадке AdX в своих инструментах для покупки и продажи рекламы. Регулятор заявил, что компания "злоупотребляла" доминирующими позициями и создавала конфликт интересов в цепочке рекламных услуг. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на решение Еврокомиссии.

Google предоставили 60 дней, чтобы прекратить практику самопродвижения и ввести механизмы, которые устранят эти конфликты. Исполнительная вице-президент Еврокомиссии Тереса Рибера отметила, что цифровые рынки должны работать прозрачно и честно, а в случаях злоупотреблений институты обязаны вмешиваться. Она добавила, что если Google не предложит действенных решений, Брюссель готов принять более жесткие меры.

В компании с решением не согласны. Представитель Google в комментарии The Wall Street Journal заявил, что корпорация подаст апелляцию. По его словам, предоставление услуг одновременно для рекламодателей и издателей не является антиконкурентной практикой, ведь на рынке существует достаточно альтернатив.

Издание также сообщило, что объявление о штрафе было отложено – сначала оно должно было состояться 1 сентября. Причиной стали опасения, что это может повлиять на переговоры между ЕС и США относительно будущего торгового соглашения.

Как Трамп отреагировал на штраф для Google?

Это второй по размеру антимонопольный штраф, наложенный ЕС, после штрафа в $5 миллиардов против Google в 2018 году. Решение раскритиковал не только Google, но и президент США Дональд Трамп, который в заметке в Truth Social пожаловался на "много других штрафов и налогов, наложенных на Google и другие американские технологические компании", такие как Apple.

Мы не можем позволить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, иначе я буду вынужден инициировать производство по разделу 301, чтобы аннулировать несправедливые санкции, взимаемые с этих американских компаний-налогоплательщиков,

– заявил Трамп.

В четверг президент организовал ужин, который транслировали по телевидению, где руководители технологических компаний, в частности генеральный директор Google Сундар Пичаи и соучредитель Google Сергей Брин, похвалили политику Трампа, в частности в сфере ИИ.