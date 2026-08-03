Google "поховав" додаток, на який чекали 800 000 користувачів

Google несподівано закриває проєкт окремого мобільного додатка AI Studio. Це рішення стало справжнім сюрпризом, адже понад 800 000 користувачів уже оформили попереднє замовлення на програму в магазинах iOS та Android.

Усе в одному Gemini

У компанії вирішили докорінно змінити стратегію розвитку своїх інструментів для створення програмного забезпечення. Замість того, щоб змушувати користувачів завантажувати черговий окремий додаток, Google інтегрує можливості AI Studio безпосередньо у свого чат-бота Gemini. Про це пише видання Android Authority.

Замість того, щоб просити вас завантажити ще один додаток, ми вирішили застосувати зовсім інший підхід: такий, де програми з'являються природним чином під час ваших щоденних розмов із Gemini,

– прокоментували в офіційному акаунті Google AI Studio.

Раніше Google обіцяла, що мобільна версія AI Studio дозволить творцям і розробникам будувати, тестувати та навіть публікувати ШІ-додатки прямо зі смартфона. Компанія анонсувала такі функції, як синхронізація проєктів між пристроями та можливість створення "реміксів" уже існуючих програм. Тепер ці інструменти стануть частиною екосистеми Gemini як на мобільних платформах, так і на десктопах.

Попри скасування мобільного клієнта, веб-версія AI Studio продовжить своє існування та розвиток. Вона залишиться основним інструментом для тих, хто хоче перетворити ідею чи запит на повноцінний бізнес.

Команди наполегливо працюють над тим, щоб втілити це в життя,

– додали представники компанії Google.

Тож ті, хто чекав на інсталяцію окремого додатка, його не отримають. Хоча досвід створення ШІ-додатків з часом з'явиться в Gemini, Google поки не називає точних дат релізу. Цей крок виглядає як прагнення зробити Gemini центральним хабом для всіх нейромережевих сервісів корпорації, не розпорошуючи увагу аудиторії на десятки дрібних програм.