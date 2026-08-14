Нас весь час обманювали: процесор Google Pixel 11 виявився зовсім іншим, ніж усі чекали

Світ технологій очікував революції від Google, проте реальність виявилася дещо прозаїчнішою. Новий смартфон Pixel 11, який мав стати першим кроком в еру 2-нанометрових чипів, прийшов на ринок із зовсім іншою начинкою, ніж прогнозували численні витоки й чутки.

Міф про 2 нанометри розвіяно

Протягом останнього року мережею ширилися впевнені припущення, що серце нової лінійки смартфонів – процесор Tensor G6 – виготовлять за передовим 2-нанометровим техпроцесом. Це мало стати вагомим кроком вперед після 3-нанометрового Tensor G5, який використовували раніше. Ба більше, такий перехід дозволив би розробникам обійти багатьох конкурентів і закріпити статус лідера інновацій, пише Android Authority.

Інформація про реальний стан речей з'явилася несподівано. Під час розмови з представниками китайського Central News Agency один із керівників технологічного гіганта розставив усе по місцях.

Tensor G6 – це 3-нанометровий чип, побудований на базі вдосконаленого технологічного процесу,

– прокоментував віцепрезидент з питань апаратного забезпечення компанії Google Пен Ю-чун.

Для ринку ця новина стала справжнім холодним душем, адже конкуренти не стоять на місці:

Компанія Samsung уже розпочала рух у бік наступного покоління заліза, представивши свій Exynos 2600.

Очікують, що Apple також покаже власний 2-нанометровий процесор у моделі iPhone 18 Pro пізніше цього року.

Навіть Qualcomm готує рішення на базі нової технології для лінійки Snapdragon.

Якби Google вдалося випередити їх усіх, це стало б гучною перемогою бренду на ринку мобільних пристроїв.

Попри те, що цифри в технічних характеристиках завжди привертають увагу ентузіастів, розробники Pixel 11 вирішили не заглиблюватися в деталі архітектури під час презентації. Замість обговорення нанометрів вони зосередилися на загальних показниках продуктивності та суттєвому оновленні нейронного модуля. Проте для багатьох користувачів відмова від переходу на 2 нанометри виглядає як втрачена можливість.

Наразі залишається лише здогадуватися, що саме змусило інженерів залишитися на старій технології. Можливо, причиною стали технічні труднощі або бажання використати більш стабільну і перевірену платформу. У будь-якому разі, повноцінного 2-нанометрового процесора від Google тепер доведеться чекати щонайменше до виходу Pixel 12.