Техно Ґаджети Нас весь час обманювали: процесор Google Pixel 11 виявився зовсім іншим, ніж усі чекали
14 серпня, 10:54
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Нас весь час обманювали: процесор Google Pixel 11 виявився зовсім іншим, ніж усі чекали

Олександр Гайдамашко

Світ технологій очікував революції від Google, проте реальність виявилася дещо прозаїчнішою. Новий смартфон Pixel 11, який мав стати першим кроком в еру 2-нанометрових чипів, прийшов на ринок із зовсім іншою начинкою, ніж прогнозували численні витоки й чутки.

Міф про 2 нанометри розвіяно

Протягом останнього року мережею ширилися впевнені припущення, що серце нової лінійки смартфонів – процесор Tensor G6 – виготовлять за передовим 2-нанометровим техпроцесом. Це мало стати вагомим кроком вперед після 3-нанометрового Tensor G5, який використовували раніше. Ба більше, такий перехід дозволив би розробникам обійти багатьох конкурентів і закріпити статус лідера інновацій, пише Android Authority.

Інформація про реальний стан речей з'явилася несподівано. Під час розмови з представниками китайського Central News Agency один із керівників технологічного гіганта розставив усе по місцях.

Tensor G6 – це 3-нанометровий чип, побудований на базі вдосконаленого технологічного процесу,
– прокоментував віцепрезидент з питань апаратного забезпечення компанії Google Пен Ю-чун.

Для ринку ця новина стала справжнім холодним душем, адже конкуренти не стоять на місці:

  • Компанія Samsung уже розпочала рух у бік наступного покоління заліза, представивши свій Exynos 2600.
  • Очікують, що Apple також покаже власний 2-нанометровий процесор у моделі iPhone 18 Pro пізніше цього року.
  • Навіть Qualcomm готує рішення на базі нової технології для лінійки Snapdragon.

Якби Google вдалося випередити їх усіх, це стало б гучною перемогою бренду на ринку мобільних пристроїв.

Попри те, що цифри в технічних характеристиках завжди привертають увагу ентузіастів, розробники Pixel 11 вирішили не заглиблюватися в деталі архітектури під час презентації. Замість обговорення нанометрів вони зосередилися на загальних показниках продуктивності та суттєвому оновленні нейронного модуля. Проте для багатьох користувачів відмова від переходу на 2 нанометри виглядає як втрачена можливість.

Наразі залишається лише здогадуватися, що саме змусило інженерів залишитися на старій технології. Можливо, причиною стали технічні труднощі або бажання використати більш стабільну і перевірену платформу. У будь-якому разі, повноцінного 2-нанометрового процесора від Google тепер доведеться чекати щонайменше до виходу Pixel 12.

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