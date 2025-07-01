Veo 3 від Google щойно запустили для всіх, а він уже генерує тонни жахливих відео для TikTok

Новий генератор відео Veo 3 від Google став доступним для широкого кола користувачів, але майже одразу платформа TikTok наповнилася численними расистськими відео. Висока швидкість появи подібного контенту демонструє проблеми з модерацією та недосконалість захисту від шкідливого використання ШІ.

Нова хвиля ШІ-непотребу

Після офіційного запуску Veo 3 у травні 2025 року користувачі мережі звернули увагу на потік відеороликів з расистськими і антисемітськими наративами. Платформа MediaMatters зафіксувала численні приклади таких роликів. Більшість із них зображують різноманітні стереотипи, висміюючи етнічні групи – темношкірих, євреїв, іммігрантів тощо. Кожне таке відео триває до восьми секунд і містить водяний знак Veo, пише 24 Канал з посиланням на ArsTechnica.

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Попри чіткі правила TikTok і Google, такі відео поширюються з великою швидкістю.

У TikTok є офіційна заборона на мову ворожнечі, але кількість завантажень робить оперативну модерацію практично неможливою. Частина акаунтів, які публікували ці відео, була заблокована лише після зовнішнього розголосу.

Водночас Google також має політику заборони використання своїх сервісів для поширення ненависті, але інструмент все одно створює подібний контент — через недосконалість системи розпізнавання завуальованих образ.

Крім TikTok, подібні ролики поширюються й на інших майданчиках, зокрема на X, а найближчим часом Veo 3 планують інтегрувати у YouTube Shorts. Це може ще більше ускладнити ситуацію з контролем поширення відверто образливих відео.

Очевидно, що рано чи пізно й Росія візьметься за використання цього сервісу, щоб заповнити український інтернет-простір згенерованими відео на чутливі теми. Veo 3 – один із найдосконаліших відеогенераторів сьогодні. Він пропонує чудову реалістичність картинки і вбудоване генерування звуку та мовлення, яке збігається з рухом губ. Відрізнити підробку від справжньої зйомки буває важко навіть досвідченим експертам галузі, тож подібні відео становлять велику загрозу для інформаційного простору всього світу.

Наразі незрозуміло, чи збираються компанії щось із цим робити.