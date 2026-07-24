Ваше обличчя – ваш пароль: Google запускає новий метод входу за допомогою відеоселфі

Google впроваджує інноваційний спосіб входу до облікових записів і відновлення доступу за допомогою відеоселфі. Нова функція покликана стати надійним рятівним колом для користувачів, які втратили доступ до свого смартфона або забули ключі доступу.

Як працює нова функція Google

Процес налаштування виглядає максимально просто: користувачеві потрібно подивитися в камеру пристрою та виконати кілька коротких рухів головою за підказками системи, щоб зафіксувати обличчя під різними кутами, пише Android Authority.

Ця технологія доступна як для мобільних пристроїв, так і для комп'ютерів. Якщо ж ваш ПК не має камери, пройти аутентифікацію можна за допомогою смартфона, зчитавши спеціальний QR-код.



Як працює нова функція Google / Колаж 24 Каналу/Зображення Google



Як працює нова функція Google / Колаж 24 Каналу/Зображення Google

Захист від діпфейків та безпека даних

Головною перевагою методу зробили його багаторівневий захист. На відміну від звичайного фото, відеоселфі вимагає виконання живих рухів у реальному часі. Це дозволяє алгоритмам розпізнавати спроби зламу за допомогою статичних зображень або створених штучним інтелектом діпфейків.

Окрім візуального аналізу, система використовує вже наявні інструменти виявлення підозрілих спроб входу.

Компанія запевняє, що всі відео зберігаються в зашифрованому вигляді та використовуються виключно для входу. Користувачі мають повний контроль над своїми даними: видалити записане відео можна будь-якої миті в налаштуваннях безпеки.

Також Google зробив участь у навчанні своїх нейромереж добровільною – ви самі вирішуєте, чи дозволяти використовувати ваш запис для вдосконалення технологій розпізнавання облич та оцінки віку.

Хто може скористатися новинкою

Попри зручність, доступ до функції отримають не всі. Наразі вона розгортається для звичайних користувачів, але залишається недоступною для корпоративних акаунтів Google Workspace, дитячих облікових записів та учасників програми Advanced Protection Program. Компанія рекомендує налаштовувати кілька способів відновлення доступу одночасно, щоб максимально убезпечити свої дані від втрати.