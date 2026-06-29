OpenAI показала GPT-56 – нову ШІ-модель із посиленим кіберзахистом

Компанія OpenAI відкрила обмежений доступ до нової лінійки ШІ-моделей GPT-5.6. Флагманська версія Sol отримала найпотужніші можливості у сфері кібербезпеки, багаторівневий захист від зломів та надшвидкісний режим роботи завдяки партнерству з Cerebras.

OpenAI анонсувала GPT-5.6: флагманська модель Sol, нові рівні кібербезпеки та співпраця з урядом США

Компанія OpenAI відкрила обмежений доступ до нової лінійки ШІ-моделей GPT-5.6. Флагманська версія Sol отримала найпотужніші можливості у сфері кібербезпеки, багаторівневий захист від зломів та надшвидкісний режим роботи завдяки партнерству з Cerebras. Проте через жорсткі вимоги уряду США запуск відбуватиметься поетапно.

Що відомо про нову лінійку GPT-5.6?

Як повідомляє Cyber Security News Feed, 26 червня 2026 року OpenAI офіційно представила обмежене прев'ю своєї нової серії моделей GPT-5.6. Лінійка складається з трьох рівнів:

Sol – флагманська модель, яка пропонує найпередовіші можливості у сфері кібербезпеки та найбільш надійну архітектуру безпеки в історії компанії.

– флагманська модель, яка пропонує найпередовіші можливості у сфері кібербезпеки та найбільш надійну архітектуру безпеки в історії компанії. Terra – забезпечує продуктивність на рівні попереднього покоління GPT-5.5, але за вдвічі меншу ціну.

– забезпечує продуктивність на рівні попереднього покоління GPT-5.5, але за вдвічі меншу ціну. Luna – пропонує потужні базові можливості за найнижчою ціною в усій лінійці.

Головний акцент розробники зробили саме на GPT-5.6 Sol, яка стала справжнім стрибком у сфері ШІ-асистування для безпекових завдань.

Чому Sol називають проривом у кібербезпеці?

На платформі ExploitBench модель Sol демонструє результати, співставні з Mythos Preview від компанії Anthropic, але при цьому споживає лише близько третини вихідних токенів. Це є величезною перевагою для довгострокових завдань з безпеки, таких як дослідження вразливостей та аналіз експлуатацій.

(Довідка: Бенчмарк – це стандартизований тест для перевірки продуктивності та «розуму» ШІ, а токени – це фрагменти слів або коду, якими нейромережа обробляє та генерує інформацію. Менше споживання токенів означає вищу швидкість та менші витрати обчислювальних ресурсів).

У тестуванні ExploitGym – бенчмарку, який розробили дослідники Каліфорнійського університету в Берклі спільно з OpenAI та іншими провідними ШІ-лабораторіями, – усі три моделі GPT-5.6 показали відчутне покращення виконання кіберзавдань зі збільшенням глибини логічного мислення.

Крім того, модель досягла рекордних результатів у TerminalBench 2.1, набравши 88,8% у роботі з командним рядком, що вимагає планування, ітерацій та координації інструментів. Спеціальна версія Sol Ultra підняла цей показник до 91,9%.

Для досягнення таких результатів OpenAI представила новий режим «Ultra», який виходить за межі можливостей одного агента, використовуючи субагентів для прискорення складної та тривалої роботи. Також флагманська модель GPT-5.6 Sol отримала режим "max" для глибшого та тривалішого логічного мислення. Успіхи помітні не лише в IT: на GeneBench v1 (біологічні робочі процеси) GPT-5.6 Sol перевершила GPT-5.5, використовуючи менше вихідних токенів.

Як працює багаторівнева система захисту?

В OpenAI уточнили, що згідно з їхньою системою Preparedness Framework, GPT-5.6 Sol не перетнула поріг «Кіберкритичності» (Cyber Critical). Під час тестування на браузерах Chromium та Firefox модель змогла виявити баги та примітиви експлуатації (базові будівельні блоки для злому), але не змогла автономно створити повністю функціональний експлойт у контрольованих умовах.

Усвідомлюючи ризики подвійного використання таких потужних інструментів, компанія впровадила спеціальний багаторівневий стек захисту для GPT-5.6:

Рівень моделі: Sol навчена відмовляти у наданні забороненої допомоги в кібератаках, включаючи спроби приховати наміри або зробити джейлбрейк (обхід системних обмежень) системи. Класифікатори зловживань у реальному часі: Вони оцінюють текст під час його генерації. У випадках високого ризику генерація призупиняється, а більша модель логічного висновку перевіряє весь контекст розмови, перш ніж вирішити, видавати результат чи заблокувати його. Поведінковий аналіз на рівні акаунта: Він дозволяє системам OpenAI відрізняти постійні зловмисні патерни від легітимних досліджень безпеки. Диференційований контроль доступу: Найбільш чутливі можливості не доступні широкому загалу за замовчуванням. Вони відкриті лише для перевірки коду, пошуку вразливостей, розробки патчів та захисного тестування.

Щоб перевірити ці системи на міцність, OpenAI витратила понад 700 000 годин роботи графічних процесорів (еквівалент чипів A100) на автоматизований «ред-тімінг» (імітацію атак), зосереджений на універсальних джейлбрейках. Паралельно триває тестування за участю живих експертів.

Чому запуск відбувається під контролем уряду США?

Зробивши незвичний крок, OpenAI скоординувала свої дії з урядом США ще до запуску, заздалегідь поділившись можливостями моделі та планами щодо релізу. На прохання уряду, GPT-5.6 спочатку запускається для обмеженої групи довірених партнерів, чия участь була розкрита федеральним органам влади. Під час обмеженого прев'ю уряд США погоджуватиме доступ для кожного клієнта OpenAI в індивідуальному порядку (case-by-case).

Така обережність пов'язана з нещодавнім указом Дональда Трампа про нагляд за передовими моделями штучного інтелекту, який він підписав 2 червня 2026 року. Цей документ запроваджує добровільну схему співпраці, за якою розробники надають федеральному уряду доступ до своїх найпотужніших моделей за 30 днів до їхнього офіційного релізу.

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Крім того, на рішення OpenAI вплинув нещодавній прецедент із блокуванням моделей Anthropic. Нагадаємо, 9 червня 2026 року Anthropic випустила моделі Claude Fable 5 та Claude Mythos 5, але вже 12 червня адміністрація Трампа заблокувала доступ до них через загрозу нацбезпеці та ризики джейлбрейку. Лише 26 червня міністр торгівлі США Говард Лутнік повідомив про відновлення доступу до Mythos 5 для обмеженого кола організацій.

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Важливо! Обидва ШІ-гіганти (OpenAI та Anthropic) наразі підтримують кодифікацію указу Трампа про добровільну перевірку моделей перед релізом. Це пов'язано з тим, що обидві компанії планують первинне публічне розміщення акцій (IPO) наприкінці 2026 року і прагнуть продемонструвати прозорість та безпеку своїх технологій перед урядом.

Скільки коштує доступ та яке партнерство анонсували?

Наразі GPT-5.6 доступна через API та Codex для обраних партнерів, а ширший доступ у ChatGPT та API очікується протягом кількох тижнів. Ціноутворення виглядає так:

Sol: $5 за вхідні / $30 за вихідні 1 млн токенів;

$5 за вхідні / $30 за вихідні 1 млн токенів; Terra: $2,50 / $15;

$2,50 / $15; Luna: $1 / $6.

Читання з кешу отримує знижку 90%, тоді як запис у кеш тарифікується з коефіцієнтом 1,25x від базової ставки з мінімальним часом життя кешу 30 хвилин.

Крім того, OpenAI оголосила про партнерство з виробником чипів Cerebras. Мета співпраці – досягти швидкості до 750 токенів за секунду для моделі Sol, починаючи з липня 2026 року.

Випуск GPT-5.6 Sol знаменує собою важливий перехідний момент в індустрії штучного інтелекту. Технології стають настільки потужними, що їхній реліз вимагає прямого втручання та координації з урядовими структурами. Водночас багаторівнева система безпеки та диференційований доступ показують, що розробники ШІ починають ставитися до своїх продуктів не просто як до чат-ботів, а як до критичної інфраструктури, здатної впливати на глобальну кібербезпеку.