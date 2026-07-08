Нова модель OpenAI отримала схвалення Білого дому: коли вийдуть Sol, Terra і Luna

Компанія OpenAI офіційно підтвердила, що запуск нової серії моделей GPT-5.6 для широкого загалу відбудеться у четвер, 9 липня 2026 року. Це рішення стало можливим після того, як уряд США зняв обмеження, які раніше блокували вихід технології на масовий ринок через побоювання за національну безпеку.

Нова лінійка включає три рівні моделей: флагманську Sol, збалансовану Terra та швидку Luna, кожна з яких орієнтована на різні потреби користувачів і розробників. Про це пише видання Tech Xplore.

Велика прем'єра від OpenAI: три обличчя GPT-5.6

Політичний контекст відіграв ключову роль у цій події. Адміністрація президента Дональда Трампа дала "зелене світло" на повноцінний запуск після серії технічних випробувань і зустрічей між представниками компанії та урядовцями.

Тестування проводив Центр стандартів ШІ та інновацій при Міністерстві торгівлі США. Головним каменем спотикання була здатність нових моделей виявляти вразливості в програмному коді, що потенційно могли б використати хакери.

Попри початковий скептицизм, Білий дім обрав стратегію мінімізації регуляторних бар'єрів, сподіваючись, що це допоможе Сполученим Штатам перемогти Китай у глобальній гонці озброєнь у сфері штучного інтелекту.

GPT-5.6 Sol, разом із Terra та Luna, вийде публічно цього четверга. Зараз ми розширюємо доступ до попереднього перегляду по всьому світу,

– прокоментували представники OpenAI у дописі в соціальній мережі X.

Технологічні особливості: від Sol до Luna

Як розповідає сама OpenAI на своєму сайті, флагманська модель Sol розроблена для найскладніших завдань, що потребують глибокого логічного мислення та агентних робочих процесів. Вона демонструє вражаючі результати в кодуванні, біології та кібербезпеці. Зокрема, у тесті Terminal-Bench 2.1 Sol показала ефективність на рівні 88,8 – 91,9 відсотків. Для вирішення особливо складних задач розробники впровадили режим "ultra", який дозволяє моделі використовувати субагентів для прискорення роботи.

Середня модель Terra позиціонується як збалансований інструмент для повсякденної роботи. Її продуктивність цілком конкурентна з попередньою версією GPT-5.5, проте вартість експлуатації нижча вдвічі. Luna, найменша модель у сімействі, орієнтована на максимальну швидкість та низьку ціну, що робить її ідеальною для простих і масових запитів.

Безпека

Окрему увагу OpenAI приділила системі безпеки. Новий багаторівневий стек захисту включає класифікатори, які в реальному часі аналізують запити на предмет потенційного зловживання в кібернетичній чи біологічній сферах.

Якщо система виявляє підозрілу активність, генерація відповіді призупиняється для додаткової перевірки потужнішою моделлю міркування.

Компанія витратила понад 700 000 GPU-годин в еквіваленті потужностей чипів A100 на автоматизований пошук слабких місць та спроб зламу (джейлбрейків).

Економіка та конкуренція

Цінова політика OpenAI для нової лінійки виглядає наступним чином:

Мільйон вхідних токенів для Sol коштуватиме 5 доларів, а вихідних – 30 доларів.

Для Terra ці показники становлять 2,5 долара та 15 доларів відповідно.

Для найдоступнішої Luna – лише 1 долар за вхід та 6 доларів за вихід.

Також компанія впроваджує більш прогнозоване кешування запитів із мінімальним часом зберігання 30 хвилин.

Цей запуск відбувається на тлі запеклої боротьби з компанією Anthropic, яка також нещодавно відновила доступ до своїх потужних моделей Fable 5 та Mythos 5 після зняття урядових обмежень.

Обидва стартапи готуються до виходу на біржу (IPO), а їхні оцінки вже наближаються до космічної позначки в 1 трильйон доларів. Комерційні ставки в цій технологічній гонці ніколи не були настільки високими, адже володіння найдосконалішим ШІ означає не лише величезні прибутки, а й вагомий вплив на цифрову безпеку цілих держав.