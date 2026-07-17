OpenAI представила GPT-Red – автоматизовану модель для "червоної команди", яка спеціалізується на виявленні вразливостей у нейромережевих агентах. Новинка дозволяє створювати мільйони сценаріїв атак, з якими не впораються звичайні фахівці з кібербезпеки.

Автоматизований хакер на службі безпеки

Головною метою GPT-Red є боротьба з так званими "ін'єкціями підказок" (prompt injection). Це критична вразливість, коли зловмисні інструкції ховають у файлах, листах чи коді, щоб змусити ШІ ігнорувати правила та викрадати дані. Про це пише видання GBHackers.

Модель тренували методом навчання з підкріпленням через самогру. У цьому процесі GPT-Red виступає в ролі агресивного хакера, а інші моделі-захисники отримують винагороду за успішний опір атакам.

Результати виявилися вражаючими: ШІ-хакер успішно зламав 84 відсотки тестових сценаріїв, тоді як люди-тестувальники впоралися лише у 13 відсотках випадків.

Компанія заявила, що традиційне тестування людьми залишається необхідним, проте воно не здатне генерувати достатню кількість варіацій атак, щоб встигати за дедалі досконалішими моделями,

– прокоментувала OpenAI.

Ефективність системи перевірили на реальному прикладі ШІ-агента для вендингового апарата. GPT-Red зуміла маніпулювати системою так, що ціна дорогого товару знизилася до 0,50 долара, а інше замовлення на суму понад 100 доларів було оформлене за тією ж ціною в 0,50 долара. Крім того, ШІ зміг скасувати замовлення іншого клієнта.

OpenAI зазначила, що тримає систему red-teaming окремо від готових продуктів, щоб запобігти зловживанню її наступальними можливостями,

– додала компанія.

Усі виявлені атаки OpenAI використовує як навчальні дані для створення безпечніших версій свого GPT, який потім постачається клієнтам. Нова модель GPT-5.6 вже зараз у 6 разів рідше допускає помилки порівняно з попередниками. На найскладніших тестах GPT-5.6 Sol провалилася лише у 0,05 відсотка випадків прямої ін'єкції підказок. Така стратегія дозволяє створювати надійніші системи, здатні працювати з вебом, хмарними сервісами та конфіденційними даними без ризику витоку інформації.