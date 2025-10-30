Grammarly стає Superhuman: як тепер працює сервіс і які в нього функції

Компанія Grammarly, яку знають як одного з найпопулярніших помічників для письма, здійснила повний ребрендинг, змінивши назву на Superhuman. Це рішення відображає перетворення компанії з розробника єдиного інструменту в ШІ-орієнтовану мультипродуктову платформу для підвищення загальної продуктивності. Відтепер Superhuman пропонує користувачам об’єднаний пакет із чотирьох ключових інструментів.

Чому Grammarly змінив назву на Superhuman і яке нове бачення компанії?

Рішення про зміну назви Grammarly на Superhuman – це не просто оновлення логотипа, а стратегічний крок, що сигналізує про прагнення компанії вийти на ринок інтелектуальних систем підвищення продуктивності. Якщо раніше компанія ставила за мету "допомогти писати краще", то нове бачення полягає в тому, щоб "допомогти працювати швидше з усім", пише 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Ребрендинг став логічним завершенням кількох значних придбань: наприкінці 2024 року Grammarly купила платформу для спільної роботи Coda, а всередині 2025 року – ШІ-орієнтований поштовий клієнт Superhuman Mail. Оскільки компанія мала три окремі бренди, що вирішували схожі проблеми, об'єднання їх під однією назвою Superhuman дозволило консолідувати платформу. Керівництво Superhuman підкреслює, що це не просто оновлення функцій, а зміна всієї платформи.

Нова філософія компанії переходить від простого "виправлення" (корекції) до "можливостей", де ШІ-агенти можуть приймати рішення, ґрунтуючись на контексті, й виконувати дії, які користувач зазвичай робить вручну, пише Brand Vision. Об’єднаний пакет Superhuman Suite покликаний конкурувати з великими гравцями, такими як Google та Microsoft, які також активно розробляють агентські системи для роботи з поштою та документами.

Як тепер працює сервіс: пакет Superhuman Suite та його функції

Пакет Superhuman Suite складається з чотирьох основних компонентів, зазначає Neowin. Отримати до них доступ можна, якщо натиснути на кнопку у вікні введення повідомлень. Також ви можете підвести курсор до правого краю екрана і побачите невеликий спливаючий ярлик, який відкриває бокову панель

Grammarly . Продукт, який користувачі знають, залишається незмінним – він і далі виконує функції перевірки чіткості, тону, переписування й підтримки. Тепер Grammarly функціонує як основний елемент у складі більшого пакета.

. Продукт, який користувачі знають, залишається незмінним – він і далі виконує функції перевірки чіткості, тону, переписування й підтримки. Тепер Grammarly функціонує як основний елемент у складі більшого пакета. Coda . Придбаний наприкінці 2024 року, Coda є універсальним робочим простором, що об’єднує документи, дані та автоматизацію. У пакеті він допомагає командам налаштовувати робочі процеси, наприклад, автоматично створювати та призначати завдання на основі нотаток із зустрічей.

. Придбаний наприкінці 2024 року, Coda є універсальним робочим простором, що об’єднує документи, дані та автоматизацію. У пакеті він допомагає командам налаштовувати робочі процеси, наприклад, автоматично створювати та призначати завдання на основі нотаток із зустрічей. Superhuman Mail . Цей швидкий ШІ-клієнт електронної пошти, придбаний у 2025 році, тепер є однією з головних робочих поверхонь для ШІ-задач. Він допомагає впорядковувати вхідні повідомлення та створювати чернетки відповідей, використовуючи власний стиль користувача, і може підтягувати деталі з інструментів, таких як CRM.

. Цей швидкий ШІ-клієнт електронної пошти, придбаний у 2025 році, тепер є однією з головних робочих поверхонь для ШІ-задач. Він допомагає впорядковувати вхідні повідомлення та створювати чернетки відповідей, використовуючи власний стиль користувача, і може підтягувати деталі з інструментів, таких як CRM. Superhuman Go. Це новий ШІ-агент, що є "сполучною ланкою" всього пакета. Superhuman Go – це не просто генератор тексту, а агентивний рівень, призначений для виконання завдань, здатний здійснювати дії поверх усіх сайтів, на які ви заходите і де доступне введення тексту.

Розробники показали, як працює Superhuman: відео

Superhuman Go: від написання до виконання

Superhuman Go може підключатися до понад 100 додатків. Використовуючи контекст з різних джерел – календаря, документів, CRM, Slack або поштової скриньки – він здатен приймати розумніші рішення.

Наприклад, Superhuman Go може:

Планувати зустрічі, перевіряючи вашу доступність у Google Календарі.

Узагальнювати тижневі оновлення зі Slack.

Налаштовувати електронні листи для розсилки, використовуючи актуальні дані з CRM або деталі облікового запису клієнта (наприклад, з Salesforce), одночасно попереджаючи про пропущені запити до служби підтримки.

Інтерфейс Superhuman Go для користувачів Grammarly буде знайомим, оскільки він зберігає формат бічної панелі.



Інтерфейс Superhuman / Фото Superhuman

Доступність і ціни

Для існуючих користувачів Grammarly інструменти для письма залишаються доступними в рамках нового пакета Superhuman. Функції, розширення для браузера та досвід роботи з редактором, які були раніше, продовжують працювати.

Superhuman Go запускається з промоційним безкоштовним періодом для чинних передплатників Pro. Безкоштовний доступ до Superhuman Go триватиме до 1 лютого 2026 року, після чого буде оголошена фінальна ціна.

Продукти доступні в єдиному пакеті підписки. Наразі відомі наступні річні плани: