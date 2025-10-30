Grammarly становится Superhuman: как теперь работает сервис и какие у него функции

Компания Grammarly, которую знают как одного из самых популярных помощников для письма, осуществила ребрендинг, сменив название на Superhuman. Это решение отражает превращение из разработчика единого инструмента в ИИ-ориентированную мультипродуктовую платформу для повышения общей производительности. Теперь Superhuman предлагает пользователям объединенный пакет из четырех ключевых инструментов.

Почему Grammarly сменил название на Superhuman и какое новое видение компании?

Решение о смене названия Grammarly на Superhuman – это не просто обновление логотипа, а стратегический шаг, сигнализирующий о стремлении компании выйти на рынок интеллектуальных систем повышения производительности. Если раньше компания ставила цель "помочь писать лучше", то новое видение заключается в том, чтобы "помочь работать быстрее со всем", пишет 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Ребрендинг стал логическим завершением нескольких значительных приобретений: в конце 2024 года Grammarly купила платформу для совместной работы Coda, а в середине 2025 года – ИИ-ориентированный почтовый клиент Superhuman Mail. Поскольку компания имела три отдельных бренда, что решали похожие проблемы, объединение их под одним названием Superhuman позволило консолидировать платформу. Руководство Superhuman подчеркивает, что это не просто обновление функций, а изменение всей платформы.

Новая философия компании переходит от простого "исправления" (коррекции) к "возможностям", где ИИ-агенты могут принимать решения, основываясь на контексте, и выполнять действия, которые пользователь обычно делает вручную, пишет Brand Vision. Объединенный пакет Superhuman Suite призван конкурировать с крупными игроками, такими как Google и Microsoft, которые также активно разрабатывают агентские системы для работы с почтой и документами.

Как теперь работает сервис: пакет Superhuman Suite и его функции

Пакет Superhuman Suite состоит из четырех основных компонентов, отмечает Neowin. Получить к ним доступ можно, если нажать на кнопку в окне ввода сообщений. Также вы можете подвести курсор к правому краю экрана и увидите небольшой всплывающий ярлык, который открывает боковую панель

Grammarly . Продукт, который пользователи знают, остается неизменным – он и дальше выполняет функции проверки четкости, тона, переписывания и поддержки. Теперь Grammarly функционирует как основной элемент в составе более крупного пакета.

. Продукт, который пользователи знают, остается неизменным – он и дальше выполняет функции проверки четкости, тона, переписывания и поддержки. Теперь Grammarly функционирует как основной элемент в составе более крупного пакета. Coda . Приобретенный в конце 2024 года, Coda является универсальным рабочим пространством, объединяющим документы, данные и автоматизацию. В пакете он помогает командам настраивать рабочие процессы, например, автоматически создавать и назначать задачи на основе заметок из встреч.

. Приобретенный в конце 2024 года, Coda является универсальным рабочим пространством, объединяющим документы, данные и автоматизацию. В пакете он помогает командам настраивать рабочие процессы, например, автоматически создавать и назначать задачи на основе заметок из встреч. Superhuman Mail . Этот быстрый ИИ-клиент электронной почты, приобретенный в 2025 году, теперь является одной из основных рабочих поверхностей для ИИ-задач. Он помогает упорядочивать входящие сообщения и создавать черновики ответов, используя собственный стиль пользователя, и может подтягивать детали из инструментов, таких как CRM.

. Этот быстрый ИИ-клиент электронной почты, приобретенный в 2025 году, теперь является одной из основных рабочих поверхностей для ИИ-задач. Он помогает упорядочивать входящие сообщения и создавать черновики ответов, используя собственный стиль пользователя, и может подтягивать детали из инструментов, таких как CRM. Superhuman Go. Это новый ИИ-агент, что является "связующим звеном" всего пакета. Superhuman Go – это не просто генератор текста, а агентивный уровень, предназначенный для выполнения задач, способный совершать действия поверх всех сайтов, на которые вы заходите и где доступен ввод текста.

Разработчики показали, как работает Superhuman: видео

Superhuman Go: от написания до выполнения

Superhuman Go может подключаться к более чем 100 приложениям. Используя контекст из различных источников – календаря, документов, CRM, Slack или почтового ящика – он способен принимать более умные решения.

Например, Superhuman Go может:

Планировать встречи, проверяя вашу доступность в Google Календаре.

Обобщать недельные обновления из Slack.

Настраивать электронные письма для рассылки, используя актуальные данные из CRM или детали учетной записи клиента (например, из Salesforce), одновременно предупреждая о пропущенных запросах в службу поддержки.

Интерфейс Superhuman Go для пользователей Grammarly будет знакомым, поскольку он сохраняет формат боковой панели.



Интерфейс Superhuman / Фото Superhuman

Доступность и цены

Для существующих пользователей Grammarly инструменты для письма остаются доступными в рамках нового пакета Superhuman. Функции, расширения для браузера и опыт работы с редактором, которые были ранее, продолжают работать.

Superhuman Go запускается с промо бесплатным периодом для действующих подписчиков Pro. Бесплатный доступ к Superhuman Go продлится до 1 февраля 2026 года, после чего будет объявлена финальная цена.

Продукты доступны в едином пакете подписки. На данный момент известны следующие годовые планы: