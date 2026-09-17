Китай збудував гігантську гравітаційну батарею у вигляді 50-поверхової вежі

У китайському місті Рудун завершили будівництво першої у світі комерційної гравітаційної батареї, яка зовні нагадує 50-поверховий хмарочос. Велетенська споруда заввишки 148 метрів призначена для збереження надлишків відновлюваної енергії та вирівнювання навантаження на мережу.

Як працює 148-метрова вежа-акумулятор

Нову систему зберігання енергії підключили до китайської електромережі поблизу узбережжя Жовтого моря у місті Рудун, повідомляє El Debate. Проєкт розробила технологічна компанія Energy Vault у партнерстві з Atlas Renewable Energy та China Tianying Inc. Об'єкт вже успішно пройшов технічні випробування й очікує на фінальні регуляторні дозволи для повноцінного запуску.

Принцип роботи цієї системи не створює нову енергію, а запасає її за допомогою висоти. Коли сонячні батареї або вітрогенератори виробляють більше електрики, ніж потрібно споживачам, спеціальні електродвигуни піднімають масивні блоки всередині вежі. Таким чином, енергія накопичується у формі потенційної висоти. Коли попит на електрику зростає, блоки під контролем автоматики опускаються донизу. Під час спуску вони обертають генератори, які повертають струм назад у мережу Державної мережевої корпорації Китаю.

Особливості конструкції та ефективність

За даними розробників з Energy Vault, потужність установки становить 25 мегаватів, а ємність зберігання досягає 100 мегават-годин. Це дає змогу системі працювати на максимальній потужності протягом приблизно 4 годин поспіль. Водночас у технічних документах китайського партнера China Tianying вказано дещо вищу потужність – 26 мегаватів.

Ефективність повного циклу цієї системи перевищує 80%, що виводить гравітаційні акумулятори у лідери серед технологій тривалого зберігання енергії. На відміну від традиційних гідроакумулюючих станцій, гравітаційна вежа не потребує двох великих водойм, величезних об'ємів води чи природного перепаду висот.

Важливою перевагою технології є екологічність матеріалів. Блоки, які піднімаються та опускаються всередині споруди, інженери виготовляють із будівельного сміття або перероблених лопатей відпрацьованих вітрогенераторів. Тверді блоки не втрачають заряд із часом, як звичайні хімічні батареї, а розрахований термін служби установки становить 35 років. Механічне зношення загрожує лише супутнім компонентам: тросам, двигунам, рейкам та підшипникам, які регулярно обслуговуватимуть фахівці.