Как работает 148-метровая башня-аккумулятор

Новую систему хранения энергии подключили к китайской электросети недалеко от побережья Желтого моря в городе Рудун, сообщает El Debate. Проект разработала технологическая компания Energy Vault в партнерстве с Atlas Renewable Energy и China Tianying Inc. Объект уже успешно прошел технические испытания и ожидает окончательных разрешений регулирующих органов для полноценного запуска.

Принцип работы этой системы не заключается в создании новой энергии, а в ее накоплении с помощью высоты. Когда солнечные батареи или ветрогенераторы производят больше электроэнергии, чем требуется потребителям, специальные электродвигатели поднимают массивные блоки внутрь башни. Таким образом, энергия накапливается в виде потенциальной высоты. Когда спрос на электричество растет, блоки под контролем автоматики опускаются вниз. Во время спуска они приводят в движение генераторы, которые возвращают ток обратно в сеть Государственной сетевой корпорации Китая.

Особенности конструкции и эффективность

По данным разработчиков из Energy Vault, мощность установки составляет 25 мегаватт, а емкость хранения достигает 100 мегаватт-часов. Это позволяет системе работать на максимальной мощности в течение примерно 4 часов подряд. В то же время в технической документации китайского партнера China Tianying указана несколько более высокая мощность – 26 мегаватт.

Эффективность полного цикла этой системы превышает 80%, что выводит гравитационные аккумуляторы в лидеры среди технологий длительного хранения энергии. В отличие от традиционных гидроаккумулирующих станций, гравитационная башня не требует двух больших водоемов, огромных объемов воды или естественного перепада высот.

Важным преимуществом технологии является экологичность материалов. Блоки, которые поднимаются и опускаются внутри сооружения, инженеры изготавливают из строительного мусора или переработанных лопастей отработанных ветрогенераторов. Твердые блоки не теряют заряд со временем, как обычные химические батареи, а расчетный срок службы установки составляет 35 лет. Механический износ грозит лишь сопутствующим компонентам: тросам, двигателям, рейкам и подшипникам, которые будут регулярно обслуживаться специалистами.