Жителька нідерландського міста Зутфен Шарлотта Мейєр знайшла в родинному архіві папку з 35 офортами Рембрандта ван Рейна. Понад століття ніхто не підозрював, що це оригінали.

Папка із сувенірами виявилася колекцією Рембрандта

Мейєр розбирала сімейні речі й натрапила на папку з десятками невеликих гравюр, найменші з яких мали лише 10 на 5 сантиметрів. Колекція переходила з покоління в покоління, а її художнє значення ніхто не оцінював, пише Indian Defence Review.

Історія почалася понад сто років тому. Дідусь Мейєр придбав серію гравюр між 1900 і 1920 роками. Заплатив він за них лише кілька нідерландських гульденів, адже тоді такі роботи мало цікавили колекціонерів. Згодом гравюри стали частиною родинного майна й десятиліттями лежали в папці серед інших особистих сувенірів.

Під час пандемії коронавірусу Мейєр відкрила папку та роздивилася вміст. Попри скромні розміри, це були оригінальні роботи одного з найвідоміших нідерландських митців.



Одна з гравюр Рембрандта / Зображення з колекції Зутфен Шарлотти Мейєр

Спершу вона звернулася до міського музею Стеделейк у Зутфені, щоб дізнатися більше про знахідку. Згодом гравюри дослідили в Музеї Рембрандта в Амстердамі та підтвердили їхню автентичність.

Усі 35 робіт визнали оригінальними офортами Рембрандта, а не копіями чи пізнішими репродукціями. До цієї експертизи фахівці про ці роботи не знали. Майже століття вони пролежали в одній родині без офіційного визнання.

Скільки коштують офорти Рембрандта сьогодні?

Ринок гравюр Рембрандта за цей час сильно змінився. Нині оригінальні офорти голландського майстра викликають великий інтерес, а деякі йдуть за мільйони, хоча результати торгів помітно різняться від роботи до роботи.

У грудні 2025 року офорт із зображенням Арнаута Толінкса продали на аукціоні Christie's у Лондоні за 3,54 мільйона євро. Це рекорд для гравюр старих майстрів. Втім, такий результат є винятком, а не стандартною оцінкою. Більшість інших гравюр на тому ж аукціоні пішли дешевше ніж за 50 тисяч євро кожна.

Ці цифри дають контекст для знахідки Мейєр, але не показують, скільки коштує вся її збірка. Точну вартість 35 офортів не розкрили. За даними Futura Sciences, Мейєр вирішила не розголошувати цю інформацію.

Різниця між кількома гульденами, які колись віддали за гравюри, і сумами, яких нині досягають деякі роботи Рембрандта, показує, як розвивався ринок його офортів. Десятиліттями родинна колекція лишалася непоміченою, хоча твори художника дедалі більше цінували колекціонери.

Що сталося з колекцією далі?

Для Мейєр історія на підтвердженні автентичності не закінчилася. Відтоді як знайшла ту папку, вона продовжила збирати офорти Рембрандта та художників його епохи. Тепер у її колекції 70 офортів Рембрандта і його сучасників, тоді як спочатку було 35 гравюр із родинних речей.

Раніше ці роботи майже століття лишалися поза увагою публіки. Про їхнє існування фахівці не знали, доки Мейєр не звернулася до музею в Зутфені, а гравюри не дослідили в Амстердамі.

Тепер приватне володіння змінилося публічним показом. Розширену колекцію демонструють відвідувачам: там поєднали успадковані офорти Рембрандта й додаткові гравюри, які придбала Мейєр окремо.