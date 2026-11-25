В єгипетській Александрії археологи знайшли масивні вапнякові фундаменти та підземний тунель. Фахівці припускають, що це можуть бути залишки втраченого царського некрополя династії Птолемеїв.

Що знайшли в Садах Шалалат

Міністерство туризму та старожитностей Єгипту оголосило про знахідку 24 листопада 2026 року після оцінки спеціально призначеного наукового комітету. Експерти побачили зв'язок із царським поховальним комплексом, який Птолемей IV Філопатор створив понад 2200 років тому. За даними давніх джерел, там поховали правителів із династії Птолемеїв поряд з Александром Македонським, пише Arkeonews.

Грецька археологічна місія під керівництвом докторки Калліопи Лімнеос-Папакости близько двох десятиліть досліджує Сади Шалалат у царському кварталі стародавнього міста. Експедицію проводить Елліністичний науково-дослідний інститут александрійської цивілізації за фінансової підтримки фонду Мохеба Кассабгі та компанії Reliance Egypt. Археологи задокументували фундаменти величезної вапнякової споруди, навколишні стіни та тунель, який іде на північ під будівлею.

Отримавши звіт місії, міністр туризму та старожитностей Шериф Фатхі призначив комітет на чолі з доктором Айманом Ашмаві. До нього увійшли фахівці з грецької та римської історії й археології з університетів Александрії та Танти. Після огляду на місці вони дійшли висновку, що квадратна форма та значні розміри фундаменту вказують на високу споруду. Найважливіше, що розташування й архітектурні риси дають змогу припустити поховальне призначення будівлі.



Єгипетські вчені кажуть, що знайшли слід гробниці Птолемеїв / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту



Єгипетські вчені кажуть, що знайшли слід гробниці Птолемеїв / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Яку роль відігравали Птолемеї в історії Александрії

Александр Македонський заснував Александрію у 331 році до нашої ери. Після його смерті у Вавилоні в 323 році до нашої ери полководці почали боротьбу за імперію. Один із них, Птолемей, отримав владу над Єгиптом і в 305 році до нашої ери проголосив себе царем. Його династія правила майже три століття, а в 30 році до нашої ери зі смертю Клеопатри VII Єгипет увійшов до складу Римської імперії.

За Птолемеїв Александрія стала космополітичною столицею, де перепліталися грецькі та єгипетські традиції. Місто прославили бібліотека, величезний маяк, царські палаци та святилища. Царський квартал слугував не лише адміністративним і житловим центром, а й місцем релігійних церемоній та культу правителів.



Єгипетські вчені кажуть, що знайшли слід гробниці Птолемеїв / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту



Єгипетські вчені кажуть, що знайшли слід гробниці Птолемеїв / Фото Міністерство туризму та старожитностей Єгипту

Що про гробницю писали античні автори

Птолемей IV правив Єгиптом з 221 до 204 року до нашої ери. Грецький письменник II століття нашої ери Зенобій писав, що він звів у центрі Александрії поховальний монумент і зібрав там рештки предків, матері та Александра Македонського.

Давньогрецький географ Страбон у "Географії" описав цей комплекс як Сему або Сому. Він входив до царських палаців і містив гробниці Птолемеїв та Александра. Таке об'єднання підкреслювало зв'язок династії зі спадщиною завойовника та її права на владу. Попри всі описи, археологи досі не встановили, де саме стояв комплекс.

Дослідникам складно працювати, бо значна частина стародавнього міста лежить під сучасною забудовою. Генеральний секретар Верховної ради старожитностей Єгипту Хішам Ель-Лейсі наголосив, що знахідка відкриває нові можливості для вивчення царської архітектури птолемеївської Александрії. Ашмаві підкреслив, що пропозиція комітету залишається попередньою гіпотезою, яка потребує додаткових досліджень.

У повідомленні міністерства немає згадок про написи, саркофаги чи людські рештки, які могли б остаточно підтвердити призначення споруди. Подальші роботи, ймовірно, покажуть, для чого служили будівля й тунель та як вони пов'язані із сусідніми спорудами. Навіть якщо зв'язок із царським комплексом підтвердять, це не означатиме, що археологи знайшли саму гробницю Александра Македонського чи його рештки.