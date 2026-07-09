Ілон Маск кидає виклик Anthropic: нова серія Grok, за його словами, конкурує з моделями Opus

Компанія SpaceXAI офіційно представила свою найновішу розробку – нейромережу Grok 4.5. За словами засновника компанії Ілона Маска, ця модель належить до "класу Opus", що натякає на її здатність вирішувати найскладніші інтелектуальні завдання, з якими не справлялися попередні версії.

Універсальний інструмент для коду та офісу

Grok 4.5 позиціонують не просто як черговий чат-бот, а як повноцінний робочий інструмент для професіоналів. Розробники зробили акцент на автоматизації складних процесів: написанні програмного коду, створенні додатків та підготовці офісної документації "під ключ". Про це пише видання Android Authority.

Головна особливість оновлення полягає у здатності моделі обробляти комплексні запити за один раз. Якщо раніше користувачам доводилося крок за кроком уточнювати деталі, то тепер нейромережа може згенерувати готовий проєкт після єдиного промпту.

Наприклад, Grok 4.5 вміє будувати складні таблиці в Excel із формулами на кількох аркушах, готувати презентації в PowerPoint із діаграмами та макетами, а також писати розлогі документи у Word, залучаючи актуальну інформацію з інтернету.

На основі схвальних відгуків клієнтів у нашій програмі бета-тестування SpaceXAI зробить Grok 4.5 доступним для публіки вже завтра. Це модель класу Opus, але швидша, ефективніша та дешевша,

– прокоментував засновник компанії SpaceXAI Ілон Маск.

Технічний прорив та економічна вигода

Розробники приділили особливу увагу навчанню моделі. Для цього використали величезні масиви даних у сферах програмування, науки, інженерії та математики. Завдяки ретельному фільтруванню інформації Grok 4.5 демонструє високу точність у технічних питаннях. Нейромережа підтримує такі мови програмування, як Rust та C/C++, і здатна створювати повноцінні додатки з нуля.

Ціна роботи

Окрім інтелектуальних можливостей, SpaceXAI зробила ставку на економічність. Нова модель працює вдвічі ефективніше з токенами, ніж конкуренти, що дозволило суттєво знизити вартість її використання. Робота з Grok 4.5 коштує 2 долари за 1 мільйон вхідних токенів і 6 доларів за 1 мільйон вихідних токенів. Це робить модель значно привабливішою за конкурентів: наприклад, використання моделі Opus 4.7 від Anthropic обходиться у 5 та 25 доларів відповідно, а найпотужніша версія GPT 5.6 від OpenAI під назвою Sol коштує 5 і 30 доларів за мільйон токенів.

Наше внутрішнє оцінювання показує, що Grok 4.5 цілком порівнянний з Opus 4.7, але набагато швидший. Комбінація можливостей, високої швидкості та низької вартості – це те, що робить його конкурентоспроможним,

– додав Ілон Маск.

Цей реліз став першим великим кроком для SpaceXAI після того, як компанія стала публічною кілька тижнів тому. Вихід Grok 4.5 збігся в часі з анонсом GPT 5.6 від OpenAI, що свідчить про загострення боротьби за лідерство на ринку штучного інтелекту.

Наразі нова модель вже доступна в інструменті Grok Build через платформу Cursor для всіх планів підписки та в консолі розробника SpaceXAI. Експерти очікують, що така агресивна цінова політика та фокус на професійних інструментах можуть змінити баланс сил серед розробників і корпоративного сектору.