SpaceXAI запустила власний аналог OpenClaw, який працює в різних додатках самостійно

Компанія SpaceXAI випустила новий сервіс Grok Bot, який може самостійно керувати ПК та додатками у хмарі. Автономні агенти здатні виконувати складні робочі завдання навіть тоді, коли комп'ютер користувача вимкнений.

Як працює Grok Bot

Новий помічник отримує доступ до віртуального ПК у хмарі, а це дає йому змогу авторизуватися на сайтах і в додатках так само, як це робить людина. Завдяки цьому бот може працювати навіть із сервісами, які не мають офіційного API або інтеграції MCP, повідомляє Neowin.

Після отримання завдання Grok Bot продовжує виконувати його у хмарі незалежно від того, чи працює ПК користувача. У межах одного чату можна створювати кількох ботів для різних завдань, а агенти здатні ділитися контекстом, доручати роботу один одному та працювати паралельно.

Щоб навчити бота новому процесу, достатньо один раз показати йому, як завдання виконує людина. Після цього він зберігає алгоритм як рутину й повторює його надалі, накопичуючи пам'ять між розмовами та враховуючи уподобання користувача.

Де вже випробували Grok Bot

У SpaceXAI вже протестували Grok Bot у власних внутрішніх процесах. Компанія застосовувала ботів для продажів, маркетингових кампаній, обробки рахунків, рекрутингу, оновлення бази CRM і навіть для відтворення та виправлення помилок у програмному забезпеченні.

Наразі Grok Bot доступний у бета-версії на ПК та пристроях iOS. Скористатися функцією можуть передплатники SuperGrok Heavy, Cursor Ultra за 200 доларів на місяць та Cursor Teams Premium за 120 доларів на місяць за одного користувача. Для корпоративних клієнтів відкрили список очікування.