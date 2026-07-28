Гуманоїдні роботи вперше провели операцію на живому пацієнті

У США вперше показали, що гуманоїдні роботи можуть не лише допомагати в операційній, а й виконувати частину хірургічних дій під контролем лікаря. Дослідники з UC San Diego провели серію тестів, у яких робот працював зі стандартними інструментами та вписувався в звичний формат операційної. Це ще не автономна хірургія, але вже важливий крок до медичних команд, де людина і машина діють разом.

Що саме зробили роботи під час випробувань?

Університет Каліфорнії в Сан-Дієго описав серію експериментів, у яких роботи працювали зі звичайними інструментами та виконували окремі хірургічні дії під наглядом лікарів. Дослідники кажуть, що йдеться про крок до технології, яку в майбутньому можна буде застосовувати не лише в операційних, а й у віддалених місіях, пише литовське видання Kauno Diena.

В одному з тестів гуманоїдний робот разом із хірургом-асистентом провів операцію з видалення жовчного міхура у людини. В іншому експерименті два роботи спільно виконали схожу процедуру на великому неприматному ссавці. Саме цей формат став показовим для команди: машина не просто стоїть поруч, а бере участь у роботі так, як це робив би медичний асистент.

Розробники наголошують, що гуманоїдний робот відрізняється від класичних хірургічних систем тим, що може пересуватися стандартною операційною, взаємодіяти зі звичними інструментами та виконувати фізичні дії без перебудови всього робочого простору.

Чому це вважають важливим кроком?

У медичній сфері давно шукають спосіб поєднати точність роботизованих систем із гнучкістю людини. Саме тому гуманоїдний формат викликав особливий інтерес: він потенційно здатен працювати там, де звичайні роботи незручні або потребують спеціального середовища.

За задумом дослідників, така технологія може стати корисною в лікарнях, де не вистачає персоналу, а також під час віддалених операцій або в умовах, коли присутність лікаря на місці обмежена. Окремо розглядають і використання в космосі, де потрібні системи, здатні працювати в складних і непередбачуваних умовах.

Раніше роботизовані системи вже допомагали хірургам у точних маніпуляціях, однак здебільшого вони були прив'язані до спеціального обладнання і виконували вузький набір завдань. Нові випробування UC San Diego показують інший підхід – коли робот має бути не окремою станцією, а більш універсальним учасником операційної команди.

Поки що це лише експериментальна стадія, але саме такі тести зазвичай і визначають, чи зможе технологія перейти з лабораторії до реальної медичної практики.