Російські хакери заявляють, що зламали ФБР, отримавши доступ до даних тисяч агентів

Хакерська група Killnet стверджує, що їй вдалося перехопити та розшифрувати інтернет-трафік агентів ФБР. У руках злочинців начебто опинилися логіни та паролі від соцмереж, сервісів Apple та Google і навіть особистих акаунтів на порносайтах.

Судячи з допису хакерів, мова йде про 10 210 працівників Бюро. Зловмисники додали архів із невеликою частиною вкрадених даних, щоб зацікавлені сторони, наприклад, журналісти, могли перевірити їхні заяви.

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Що відомо

У телеграм-каналі Killnet говориться, що злом був здійснений за допомогою примітивного, але ефективного фішингового методу, а сама атака не вимагала будь-яких витончених прийомів. Імовірно, спочатку було зламано всього один обліковий запис, а через нього отримано безконтрольний доступ до комп'ютерної мережі ФБР, звідки у відкритому вигляді перехоплювався весь трафік.

Хакери начебто отримали доступ до медичних карток співробітників ФБР та всіх паролів до їхніх облікових записів на різних ресурсах, у тому числі й до інтернет-магазинів і порносайтів. Не виключено, що незабаром вони поділяться інформацією, вкраденою в ФБР, хоча незрозуміло, яку користь для громадськості представляє особисте життя працівників.

На одному з опублікованих пізніше відеозаписів видно, що хакери знаходяться в обліковому записі Facebook співробітника Люка Редмера. Публікації, яку показує ролик, на сторінці немає – можливо, вже видалена. Крім того, відео демонструє нам ім'я сторінки, написане кирилицею. На інших начебто скриншотах, видно, що інтерфейс одного з ресурсів ФБР перекладений російською мовою. Цей та інші надані скриншоти викликають сумніви щодо правдивості заяв хакерів.

Чи є серед файлів щось секретне, що стосується безпосередньо діяльності відомства, невідомо.

ФБР поки що не підтвердило атаку. Мовчать про це й західні ЗМІ.