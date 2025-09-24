Huawei публічно представила амбітну трирічну стратегію, спрямовану на послаблення домінування Nvidia у сфері AI-чипів. Компанія робить ставку не на швидкість одного процесора, а на масштабні обчислювальні кластери, власні мережеві рішення та підтримку держави.

Голова компанії Huawei Ерік Сюй вперше відкрито окреслив детальну дорожню карту розвитку AI-чипів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Як Huawei планує конкурувати з Nvidia?

У центрі стратегії – чипи Ascend та оновлена інфраструктура SuperPod, яка об’єднує обчислювальні потужності, зберігання даних, програмне забезпечення та системи управління. Новий протокол UnifiedBus дозволяє з’єднувати до 15 488 чипів Ascend із передачею даних у десятки разів швидшою, ніж майбутнє покоління Nvidia NVLink144, заявили в Huawei.

Аналітики вважають, що публічна демонстрація таких планів сигналізує про впевненість Huawei у стабільності локального виробництва та розвитку напівпровідникової екосистеми Китаю. Водночас експерти нагадують, що окремий чип Ascend 950 забезпечує лише близько 6% продуктивності нового суперчипа Nvidia VR200. Виробничі обмеження залишаються ключовим викликом: компанія поки що не подолала рівень 7-нм технології, а доступ до передового обладнання з боку TSMC і ASML для неї закритий через американські санкції.

Проте Huawei робить ставку на масштаб. Сюй в інтерв'ю Xinhua наголосив, що лише за рахунок кластеризації та SuperPod можна компенсувати технологічне відставання й створити обчислювальні системи світового рівня для розвитку китайського штучного інтелекту. Компанія також презентувала плани на 2028 рік – чип Ascend 970 з пропускною здатністю до 4 терабіт на секунду, що більш ніж удвічі перевищує нинішні показники Nvidia.

Хоча аналітики попереджають, що реальні виробничі результати залишаються під питанням, Huawei продовжує публічно заявляти про намір стати ключовим конкурентом Nvidia. Це відбувається на тлі активної державної підтримки стратегічних секторів у Китаї та дедалі жорсткіших обмежень з боку США.

Хто очолює рейтинг найдорожчих компаній світу?

Попри те, що конкуренти пробують наздогнати, компанія NVIDIA все ще лишається на першому місці в переліку найдорожчих компаній світу. Вона виробляє графічні процесори, відеоадаптери під торговими марками Riva TNT та GeForce.

Ринкова капіталізація NVIDIA становить 4,06 трильйона доларів. Її прибуток становить майже 101 мільярд доларів.