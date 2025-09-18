Пекін уже кілька місяців просуває чипи локального виробництва як альтернативу Nvidia. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на TechCrunch.

Чому це важливо?

Китайський регулятор наказав великим технологічним компаніям, зокрема ByteDance та Alibaba, припинити тестування й замовлення серверів Nvidia RTX Pro 6000D, які створювалися спеціально для місцевого ринку. Ще наприкінці серпня влада вже закликала бізнес утриматися від закупівлі цих чипів, просуваючи натомість рішення від локальних виробників.

Аналітики відзначають, що така заборона стане серйозним ударом для технологічної екосистеми Китаю. Попри те, що компанії на кшталт Huawei та Alibaba мають власні розробки у сфері штучного інтелекту, Nvidia залишається безперечним світовим лідером, а її продукти вважаються одними з найпотужніших на ринку.

Коментуючи ситуацію, генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія може працювати на будь-якому ринку лише за бажання країни. Він підкреслив, що розчарований поточними обставинами, але розуміє наявність ширших політичних питань між Китаєм та США. Водночас Nvidia готова підтримувати співпрацю з китайським урядом і місцевими компаніями.

Чому Трамп наклав обмеження на Nvidia?

Варто нагадати, що ще у квітні адміністрація Трампа запровадила ліцензійні обмеження для продажу AI-чипів Nvidia у Китаї. Це коштувало компанії близько 8 мільярдів доларів втрат у другому кварталі. Згодом США пом’якшили правила й дозволили експорт за умови відрахування 15% доходу державі. Проте, як зазначила Nvidia у своїх останніх фінансових звітах, реальних продажів у Китаї під цією схемою так і не відбулося.