Чому ціни падають?

Причиною цих планів стали низькі продажі та надлишок продукції на складах. Після виходу на ринок на початку 2025 року, продажі відеокарт серії RTX 50 виявилися значно нижчими, ніж очікувалося, що призвело до накопичення надлишкових запасів як у виробників, так і в роздрібних мережах, пише 24 Канал з посиланням на GLITCHED.

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У відповідь NVIDIA разом з компаніями-партнерами, які займаються продажем її продукції та розробкою власних пропозицій на основі її технології, планують вдатися до агресивного зниження цін, щоб стимулювати попит.

Насправді перші ознаки зміни цінової політики з'явилися ще в березні 2025 року, коли NVIDIA знизила вартість своїх еталонних моделей Founders Edition у Європі та Великій Британії. Тоді ціни на карти RTX 5090, RTX 5080 та RTX 5070 впали приблизно на 4,3–4,6% через сприятливий обмінний курс. Однак тепер очікується більш масштабне і глобальне здешевлення, яке торкнеться моделей усіх виробників та продавців.

На ситуацію впливає кілька чинників:

По-перше, старт продажів RTX 50 був затьмарений високими цінами та початковим дефіцитом, що викликало розчарування у геймерів.

По-друге, за чутками, NVIDIA планує скоротити виробництво ігрових відеокарт на 20-30%, щоб зосередити ресурси на випуску значно прибутковіших чипів для штучного інтелекту.

Нарешті, наприкінці 2025 року очікується вихід оновленої лінійки RTX 50 SUPER, що також може змусити компанію переглянути ціни на поточні моделі.

Очікується, що зниження цін торкнеться всієї лінійки моделей RTX 50.