Huawei зміцнюється завдяки колишнім працівникам NVIDIA

Головний науковий співробітник NVIDIA Білл Даллі заявив, що дедалі більше інженерів зі штучного інтелекту, які раніше працювали в американській компанії, тепер співпрацюють із китайською Huawei. За його словами, Huawei активно переманює спеціалістів NVIDIA у Китаї, використовуючи поточну геополітичну ситуацію та санкції США як шанс для посилення своїх позицій на ринку ШІ, повідомляє 24 Канал з посиланням на Taiwan Economic Daily.

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Це створює серйозну конкуренцію американському розробнику графічних процесорів, чия присутність у Китаї ослабла після запровадження експортних обмежень з боку адміністрації Трампа. Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг раніше вже висловлював занепокоєння з цього приводу.

Вікно можливостей для Китаю

Згідно з інформацією Taiwan Economic Daily, Даллі зазначив, що саме заборона на постачання ШІ-прискорювачів NVIDIA H20 відкрила китайським компаніям шлях до швидкого зростання та дозволила залучити висококласних інженерів у сфері ШІ. Якщо у 2019 році китайські дослідники складали менш як третину загальної кількості фахівців у галузі, то зараз їхня частка сягнула вже 50%.

За словами Даллі, Huawei змогла зібрати масштабну команду ШІ-дослідників, значна частина яких – це колишні інженери NVIDIA, що працювали над створенням програмного забезпечення для китайської компанії. Це дозволяє Huawei розвивати власну екосистему, яка може скласти конкуренцію американській технології CUDA, котра раніше вважалася майже незамінною для китайських IT-гігантів.

Попри те, що представники NVIDIA критикують апаратне забезпечення Huawei, стверджуючи, що воно поступається за продуктивністю, у Китаї чіпи Ascend 910C та 910B вважаються привабливішими. Вони доступніші для місцевих компаній і не залежать від політичної нестабільності, яка супроводжує співпрацю з американськими постачальниками.

У той час як NVIDIA змушена переосмислювати свої ринкові перспективи в Китаї, Huawei отримує шанс розширити свою частку ринку та зменшити залежність від іноземних технологій. Це викликає занепокоєння в керівництва NVIDIA, адже компанія втрачає не лише позиції, а й ключових спеціалістів, які йдуть з компанії разом з усіма своїми знаннями, комерційними таємницями і багаторічним досвідом.