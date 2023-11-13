Що відомо

Минулого року уряд США повідомив NVIDIA, що обмежить експорт комп'ютерних чипів, призначених для суперкомп'ютерів і штучного інтелекту, до Росії та Китаю через побоювання, що ці компоненти можуть бути використані у військових цілях. Це не дозволяло продавати певні мікросхеми – A100 та H100 – в підсанкційних країнах, тому компанія розробила A800 та H800 спеціально для китайського ринку.

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Трохи згодом США випустили оновлений набір обмежень, який встановлює ліміт на обчислювальну потужність чипа, якщо він призначений для експорту в вищезгадані країни. Згідно з новими правилами, A800 і H800 також більше не підлягають експорту, як і інші продукти NVIDIA, включаючи топовий графічний процесор RTX 4090.

Повідомляється, що NVIDIA тепер розробляє відразу три нові ШІ-чипи спеціально для Китаю, які не суперечать останнім експортним обмеженням у США. Вони називаються HGX H20, L20 і L2, виходячи зі специфікацій, розісланих дистриб'юторам. Хоча H20 вважається найпотужнішою моделлю з трьох, навіть він не виходить за межі порогу обчислювальної потужності, встановленого новими правилами експорту уряду США. Це означає, що клієнтам, які використовують їх для штучного інтелекту, може знадобитися більше чипів одночасно, ніж якби вони мали доступ до більш потужних моделей.

Китайські компанії, включаючи Baidu, Huawei, Xiaomi та Oppo, вже почали розробляти власні напівпровідники, щоб підготуватися до можливого майбутнього, коли вони більше взагалі не зможуть імпортувати чипи зі США та інших країн. Однак старі клієнти NVIDIA можуть віддати перевагу компонентам цієї компанії через її репутацію та програмне забезпечення, яке сьогодні є одним з найнадійніших для розробки ШІ.

За словами джерел The Wall Street Journal і Reuters, NVIDIA може анонсувати нові чипи вже 16 листопада і почати продавати їх до кінця року.