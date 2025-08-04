Почему цены падают?

Причиной этих планов стали низкие продажи и избыток продукции на складах. После выхода на рынок в начале 2025 года, продажи видеокарт серии RTX 50 оказались значительно ниже, чем ожидалось, что привело к накоплению избыточных запасов как у производителей, так и в розничных сетях, пишет 24 Канал со ссылкой на GLITCHED.

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В ответ NVIDIA вместе с компаниями-партнерами, которые занимаются продажей ее продукции и разработкой собственных предложений на основе ее технологии, планируют прибегнуть к агрессивному снижению цен, чтобы стимулировать спрос.

На самом деле первые признаки изменения ценовой политики появились еще в марте 2025 года, когда NVIDIA снизила стоимость своих эталонных моделей Founders Edition в Европе и Великобритании. Тогда цены на карты RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 упали примерно на 4,3–4,6% из-за благоприятного обменного курса. Однако теперь ожидается более масштабное и глобальное удешевление, которое коснется моделей всех производителей и продавцов.

На ситуацию влияет несколько факторов:

Во-первых, старт продаж RTX 50 был омрачен высокими ценами и начальным дефицитом, что вызвало разочарование у геймеров.

Во-вторых, по слухам, NVIDIA планирует сократить производство игровых видеокарт на 20-30%, чтобы сосредоточить ресурсы на выпуске значительно более прибыльных чипов для искусственного интеллекта.

Наконец, конце 2025 года ожидается выход обновленной линейки RTX 50 SUPER, что также может заставить компанию пересмотреть цены на текущие модели.

Ожидается, что снижение цен коснется всей линейки моделей RTX 50.