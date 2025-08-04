Почему цены падают?
Причиной этих планов стали низкие продажи и избыток продукции на складах. После выхода на рынок в начале 2025 года, продажи видеокарт серии RTX 50 оказались значительно ниже, чем ожидалось, что привело к накоплению избыточных запасов как у производителей, так и в розничных сетях, пишет 24 Канал со ссылкой на GLITCHED.
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В ответ NVIDIA вместе с компаниями-партнерами, которые занимаются продажей ее продукции и разработкой собственных предложений на основе ее технологии, планируют прибегнуть к агрессивному снижению цен, чтобы стимулировать спрос.
На самом деле первые признаки изменения ценовой политики появились еще в марте 2025 года, когда NVIDIA снизила стоимость своих эталонных моделей Founders Edition в Европе и Великобритании. Тогда цены на карты RTX 5090, RTX 5080 и RTX 5070 упали примерно на 4,3–4,6% из-за благоприятного обменного курса. Однако теперь ожидается более масштабное и глобальное удешевление, которое коснется моделей всех производителей и продавцов.
На ситуацию влияет несколько факторов:
- Во-первых, старт продаж RTX 50 был омрачен высокими ценами и начальным дефицитом, что вызвало разочарование у геймеров.
- Во-вторых, по слухам, NVIDIA планирует сократить производство игровых видеокарт на 20-30%, чтобы сосредоточить ресурсы на выпуске значительно более прибыльных чипов для искусственного интеллекта.
- Наконец, конце 2025 года ожидается выход обновленной линейки RTX 50 SUPER, что также может заставить компанию пересмотреть цены на текущие модели.
Ожидается, что снижение цен коснется всей линейки моделей RTX 50.