Пекин уже несколько месяцев продвигает чипы локального производства как альтернативу Nvidia. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

Почему это важно?

Китайский регулятор приказал крупным технологическим компаниям, в частности ByteDance и Alibaba, прекратить тестирование и заказ серверов Nvidia RTX Pro 6000D, которые создавались специально для местного рынка. Еще в конце августа власти уже призывали бизнес воздержаться от закупки этих чипов, продвигая взамен решения от локальных производителей.

Аналитики отмечают, что такой запрет станет серьезным ударом для технологической экосистемы Китая. Несмотря на то, что компании вроде Huawei и Alibaba имеют собственные разработки в сфере искусственного интеллекта, Nvidia остается бесспорным мировым лидером, а ее продукты считаются одними из самых мощных на рынке.

Комментируя ситуацию, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг заявил, что компания может работать на любом рынке только при желании страны. Он подчеркнул, что разочарован текущими обстоятельствами, но понимает наличие более широких политических вопросов между Китаем и США. В то же время Nvidia готова поддерживать сотрудничество с китайским правительством и местными компаниями.

Почему Трамп наложил ограничения на Nvidia?

Стоит напомнить, что еще в апреле администрация Трампа ввела лицензионные ограничения для продажи AI-чипов Nvidia в Китае. Это стоило компании около 8 миллиардов долларов потерь во втором квартале. Впоследствии США смягчили правила и разрешили экспорт при условии отчисления 15% дохода государству. Однако, как отметила Nvidia в своих последних финансовых отчетах, реальных продаж в Китае под этой схемой так и не произошло.