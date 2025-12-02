Конкурент Labubu: Huawei показала плюшевого помічника з вбудованим емоційним ШІ

Huawei представила Smart Hanhan – компактну плюшеву іграшку з емоційним штучним інтелектом. Пристрій, що дебютував разом із серією Mate 80 у Китаї, миттєво розкупили. Гаджет реагує на голос, дотики та рухи, створюючи ефект живого цифрового супутника та пропонуючи новий тип взаємодії між людиною і пристроєм.

Huawei вивела на ринок незвичний продукт – Smart Hanhan, свій перший "віртуальний улюбленець" з емоційним штучним інтелектом. Іграшка коштує 399 юанів (2 300 гривень) і була повністю розкуплена у Huawei Mall одразу після презентації серії Mate 80. Виробник позиціонує новинку як поєднання технологій, м'якості та емоційної підтримки. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmochina.

Дивіться також Подарунок Сі Цзіньпіна і найкращий телефон у світі: президент Венесуели рекламує смартфон Huawei

Що вміє Smart Hanhan і чим він відрізняється від інших іграшок?

Головна особливість Smart Hanhan – система Xiaoyi, велика мовна модель Huawei, що вміє розпізнавати емоції, зміни тону та контекст розмови. За даними Ubergizmo, саме ця можливість робить гаджет унікальним серед інтерактивних іграшок: він не просто реагує на команди, а намагається відповідати природно та персоналізовано. Користувач може погладити іграшку по голові, щоб змінити її міміку, або легенько потрясти, щоб викликати емоційні реакції.

Пристрій працює у зв'язці зі смартфонами на HarmonyOS 5.0 і новіших версіях, зокрема з Mate 80 і Mate X7. Після підключення користувач отримує доступ до ""щоденника взаємодій"", де зберігаються емоційні реакції, окремі фрази та важливі моменти спілкування. Фактично це цифрові спогади між іграшкою та її власником.

Smart Hanhan має акумулятор на 1800 мА·год, який забезпечує 6–8 годин безперервної роботи або до двох діб у переривчастому режимі. На повну зарядку потрібно близько шести годин.

Конструкція гаджета також підкреслює його роль емоційного компаньйона: він компактний (80 × 68 × 82 мм), важить лише 140 грамів і складається з плюшу та силікону з вбудованими механізмами для контролю міміки. Huawei спрямовує Smart Hanhan на фанатів колекційних персонажів на кшталт Labubu, акцентуючи на тактильності та виразності.

Успіх новинки свідчить про новий попит на пристрої, що пропонують не функціональність, а відчуття присутності та емоційного зв'язку. Smart Hanhan фактично відкриває для Huawei нову категорію продуктів – гаджети, орієнтовані на цифрову емпатію та особисте спілкування.

Як Huawei планує перемогти Nvidia?

У центрі стратегії – чипи Ascend та оновлена інфраструктура SuperPod, яка об’єднує обчислювальні потужності, зберігання даних, програмне забезпечення та системи управління. Новий протокол UnifiedBus дозволяє з’єднувати до 15 488 чипів Ascend із передачею даних у десятки разів швидшою, ніж майбутнє покоління Nvidia NVLink144, заявили в Huawei.

Аналітики вважають, що публічна демонстрація таких планів сигналізує про впевненість Huawei у стабільності локального виробництва та розвитку напівпровідникової екосистеми Китаю. Водночас експерти нагадують, що окремий чип Ascend 950 забезпечує лише близько 6% продуктивності нового суперчипа Nvidia VR200. Виробничі обмеження залишаються ключовим викликом: компанія поки що не подолала рівень 7-нм технології, а доступ до передового обладнання з боку TSMC і ASML для неї закритий через американські санкції.