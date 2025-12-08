Як перетворити старий андроїд смартфон на цифровий спідометр для авто

Власник Mitsubishi Galant 1993 року знайшов креативне застосування своєму старому смартфону. Коли в автомобілі відмовив датчик швидкості, водій не став шукати дорогі запчастини, а перетворив ґаджет на повноцінний проєкційний дисплей. Завдяки спеціальному застосунку та GPS, телефон тепер відображає швидкість прямо на лобовому склі, перевершуючи точністю заводські прилади.

Ентузіаст, який керує класичним Mitsubishi Galant 1993 року випуску, зіткнувся з типовою проблемою старих машин – виходом з ладу спідометра через несправність сенсора, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Ви перехочете купувати Tesla, коли дізнаєтесь про цю абсурдну "зимову" проблему

Як вдалося модернізація старе авто?

Власну історію та досвід у вигляді статті виклав редактор порталу Make Use Of Амір Болоолі. Хоча Амір навчився визначати швидкість на слух за обертами двигуна та звуком мотора, відсутність візуального контролю створювала дискомфорт. Спроби використовувати Google Maps виявилися незручними через дрібний шрифт та нестабільне відображення цифр під час навігації.

Якщо мова йде про надійність, то за цим параметром японським брендам немає рівних. Зокрема, SUZUKI S-CROSS забезпечений гарантією у три роки чи 100 000 кілометрів, і за цей період виробник відповідає за якість авто через офіційних дилерів в Україні.

Рішенням стала безкоштовна програма GPS Speedometer для Android. Вона має великий, чіткий інтерфейс у стилі 90-х та вбудований одометр.

Головною знахідкою стала функція HUD (Heads-Up Display). При її активації зображення на екрані дзеркально перевертається. Якщо покласти телефон на приладову панель під лобове скло, цифри відображаються на склі як у сучасних преміальних авто.



Смартфон замість приладової панелі авто / Фото MUO

Для налаштування системи не потрібні дриль, кріплення чи втручання в проводку. Достатньо увімкнути темний режим, заблокувати орієнтацію екрана в горизонтальному положенні та виставити максимальну яскравість. Особливо ефективно це працює зі смартфонами, що мають OLED-екрани. У темному режимі підсвічуються лише пікселі з цифрами, а чорний фон не споживає енергії, що значно економить заряд батареї.

Такий цифровий спідометр має перевагу над аналоговим: він працює на основі GPS, що забезпечує вищу точність. Механічні спідометри часто завищують показники приблизно на 10% і залежать від розміру шин, тоді як супутникова навігація дає реальні дані.

Крім відображення швидкості, застосунок веде облік пробігу, що критично важливо при неробочому одометрі, показує маршрут на карті та середню швидкість.

У програмі відсутня реклама, а за символічну плату можна придбати додаткові дизайни панелі приладів. Старий смартфон тепер постійно "живе" в машині, отримуючи живлення від швидкої зарядки, і перетворився з непотрібного ґаджета на корисний бортовий комп'ютер.