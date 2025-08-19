У США та Канаді все частіше помічають білок із моторошними пухлинами та виразками на тілі. Ці тварини з'являються на задніх дворах та біля годівниць, викликаючи занепокоєння місцевих жителів. Експерти пояснили, що це за захворювання, наскільки воно небезпечне та як на нього реагувати.

Мешканці різних штатів США, від Мену до Середнього Заходу, а також Канади, діляться в соцмережах фотографіями сірих білок, вкритих великими наростами та ранами, що сочаться. Хоча перші повідомлення з'явилися ще влітку 2023 року, нові випадки продовжують фіксувати й досі, інформує 24 Канал з посиланням на Bangor Daily News.

Спочатку спостерігачі припускали, що це віспа білок, але фахівці з дикої природи називають імовірнішою причиною фіброматоз. Це захворювання викликає лепорипоксвірус, який передається через контакт зі слиною або ураженими ділянками шкіри хворої тварини.

Експерти зазначають, що годівниці для птахів на подвір'ях можуть погіршувати ситуацію. Вони приваблюють багато тварин в одне місце, де вірус легко поширюється через залишки їжі, до яких торкалася інфікована білка.

Попри страшний вигляд, хвороба рідко буває смертельною. Імунна система більшості сірих білок перемагає вірус протягом чотирьох-восьми тижнів без будь-якого медичного втручання. У поодиноких випадках хвороба може вражати внутрішні органи, але це трапляється нечасто.

Найважливіше – цей вірус не передається людям, собакам чи птахам. Фахівці закликають не намагатися ловити хворих білок і не вдаватися до евтаназії, адже тварини зазвичай одужують самостійно.

Цікаво, що в Колорадо (США) спостерігається схожа, але інша проблема: там вірус папіломи призводить до утворення дивних чорних наростів на голові кролів. Ця хвороба теж не є небезпечною для людей чи більшості домашніх тварин, а заражені тварини зазвичай одужують самостійно.