Що відомо про дивовижну знахідку?

Унікальну скам'янілість, яка не має аналогів у світовій науці, знайшли ще у 2006 році в Китаї. Вчені описали її як останки невеликої водної рептилії Hyphalosaurus, яка мешкала на Землі понад 120 мільйонів років тому, у ранньому крейдовому періоді. Хоча науці відомі тисячі скам'янілостей цього виду, цей конкретний екземпляр виявився унікальним – він мав дві повноцінні голови та дві шиї, пише 24 Канал з посиланням на Biology Letters.

Ця аномалія відома як осьова біфуркація. Вона виникає на етапі ембріонального розвитку, коли зародок починає ділитися на близнюків, але процес не завершується повністю. У результаті частина тіла роздвоюється. У знайденої рептилії хребет розділявся на рівні грудного пояса, утворюючи дві окремі шиї, кожна з яких закінчувалася черепом.

Хоча такі випадки рідкісні, вони трапляються і в сучасному світі. Двоголових тварин фіксували серед змій, черепах, саламандр, акул і навіть оленів. Однак дві голови зазвичай не дають переваги для виживання. Тварини з такою мутацією рідко доживають до дорослого віку.

Схоже, що ця доля спіткала і доісторичну рептилію. Знайдений екземпляр мав довжину всього 70 міліметрів, що вказує на те, що це був або ембріон, або новонароджена особина. Попри це, знахідка є найдавнішим відомим прикладом такої аномалії в історії.



Так зазвичай виглядають скам'янілості гіфалозавра без аномалій / Фото Tiouraren/Wikimedia Commons

Дослідники, які вивчали останки гіфалозавра, підкреслили їхню автентичність. Це було особливо важливо, оскільки в цьому регіоні Китаю раніше знаходили підроблені скам'янілості, проте цей екземпляр не викликає сумнівів: кістки частково вкриті тонким шаром осадових порід, а кам'яна плита, в якій вони збереглися, абсолютно ціла, без тріщин чи слідів склеювання.

Цю знахідку можна вважати неймовірною удачею. Скам'янілості, які доходять до нас, становлять лише крихітну частку всіх форм життя, що існували в минулому. Тому збереження останків істоти з настільки рідкісною патологією є справжнім статистичним дивом, що підкреслює унікальність відкриття. Як зазначили автори дослідження, ця двоголова рептилія, схоже, є єдиною у своєму роді серед усіх відомих людству скам'янілостей.