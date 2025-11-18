Що сталося наприкінці Льодовикового періоду?

Приблизно 12 800 років тому, коли Земля виходила з льодовикового періоду і клімат теплішав, стався раптовий і дуже загадковий катаклізм: на планеті знову різко похолодало. Цей період, що тривав близько 1400 років, відомий вченим як Пізній Дріас. Ця зміна клімату збіглася з двома значними подіями: масовим вимиранням понад 35 видів великих тварин, включаючи мамонтів, мастодонтів і шаблезубих тигрів, а також зникненням доісторичної людської культури Кловіс у Північній Америці, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Довгий час учені сперечалися про причини цих подій.

  • Однією з провідних теорій було танення льодовикових щитів, що призвело до потрапляння величезних обсягів прісної холодної води в Атлантичний океан і зміни морських течій.
  • Інша версія вказувала на вулканічну активність, але нещодавні дослідження спростували її, оскільки велике виверження відбулося за 200 років до початку похолодання.

Однак усе більше доказів підтверджують гіпотезу, висунуту ще у 2007 році, про зіткнення Землі з космічним тілом. Згідно з нею, причиною катастрофи став не прямий удар, а потужний вибух комети в атмосфері над Північною Америкою. Цей вибух спричинив масштабні лісові пожежі, а дим, сажа і пил, що піднялися в атмосферу, заблокували сонячне світло. Це призвело до так званої "ударної зими" – різкого та тривалого зниження температури по всій планеті, йдеться в дослідженні на сторінках PLOS ONE.

Які докази?

  • Ключовим доказом на користь цієї теорії є знахідки "шокового кварцу" на трьох археологічних стоянках культури Кловіс у США. Це зерна піску, деформовані під дією екстремального тиску й температур, які неможливо пояснити вулканічною діяльністю чи діяльністю людини. Такий кварц вважається найнадійнішим індикатором космічного удару за відсутності самого кратера.
  • Оскільки комета, ймовірно, вибухнула в повітрі, вона не залишила чіткого сліду на поверхні, тобто кратера.
  • Іншим важливим свідченням є аномально високий вміст платини в осадових породах того періоду, виявлений у різних частинах світу – від Північної та Південної Америки до Європи та Азії. Платина є рідкісним елементом на Землі, але значно поширеніша в астероїдах та кометах.
  • Також вчені знаходять частинки розплавленого скла, що утворилися при миттєвому нагріванні та охолодженні, що також вказує на космічний інцидент.​

Хоча гіпотеза про комету залишається предметом дискусій, все більше наукових даних свідчать про те, що космічний вибух, якщо й не був єдиною причиною, то відіграв вирішальну роль у вимиранні мегафауни та занепаді культури Кловіс, назавжди змінивши вигляд нашої планети.​

Попри це не всі мамонти вимерли в цей час. Інші представники цього виду продовжували жити на території Європи та Азії, де, судячи з усього, ситуація була не такою катастрофічною, а зникли близько 10 000 років тому, тобто через приблизно 3000 років. Остання відома популяція жила на острові Врангеля ще приблизно 4 000 років тому.

До їхнього зникнення, як вважається, призвело поєднання кількох факторів, зокрема чергові зміни клімату й скорочення середовища проживання, а також полювання з боку людей. Імовірно, генетичні проблеми в ізольованих популяціях, які стали наслідком поступового скорочення чисельності внаслідок вибуху комети, також зробили свій вклад.