Що сталося наприкінці Льодовикового періоду?

Приблизно 12 800 років тому, коли Земля виходила з льодовикового періоду і клімат теплішав, стався раптовий і дуже загадковий катаклізм: на планеті знову різко похолодало. Цей період, що тривав близько 1400 років, відомий вченим як Пізній Дріас. Ця зміна клімату збіглася з двома значними подіями: масовим вимиранням понад 35 видів великих тварин, включаючи мамонтів, мастодонтів і шаблезубих тигрів, а також зникненням доісторичної людської культури Кловіс у Північній Америці, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Довгий час учені сперечалися про причини цих подій.

Однією з провідних теорій було танення льодовикових щитів, що призвело до потрапляння величезних обсягів прісної холодної води в Атлантичний океан і зміни морських течій.

Інша версія вказувала на вулканічну активність, але нещодавні дослідження спростували її, оскільки велике виверження відбулося за 200 років до початку похолодання.

Однак усе більше доказів підтверджують гіпотезу, висунуту ще у 2007 році, про зіткнення Землі з космічним тілом. Згідно з нею, причиною катастрофи став не прямий удар, а потужний вибух комети в атмосфері над Північною Америкою. Цей вибух спричинив масштабні лісові пожежі, а дим, сажа і пил, що піднялися в атмосферу, заблокували сонячне світло. Це призвело до так званої "ударної зими" – різкого та тривалого зниження температури по всій планеті, йдеться в дослідженні на сторінках PLOS ONE.

Які докази?

Ключовим доказом на користь цієї теорії є знахідки "шокового кварцу" на трьох археологічних стоянках культури Кловіс у США. Це зерна піску, деформовані під дією екстремального тиску й температур, які неможливо пояснити вулканічною діяльністю чи діяльністю людини. Такий кварц вважається найнадійнішим індикатором космічного удару за відсутності самого кратера.

Оскільки комета, ймовірно, вибухнула в повітрі, вона не залишила чіткого сліду на поверхні, тобто кратера.

Іншим важливим свідченням є аномально високий вміст платини в осадових породах того періоду, виявлений у різних частинах світу – від Північної та Південної Америки до Європи та Азії. Платина є рідкісним елементом на Землі, але значно поширеніша в астероїдах та кометах.

Також вчені знаходять частинки розплавленого скла, що утворилися при миттєвому нагріванні та охолодженні, що також вказує на космічний інцидент.​

Хоча гіпотеза про комету залишається предметом дискусій, все більше наукових даних свідчать про те, що космічний вибух, якщо й не був єдиною причиною, то відіграв вирішальну роль у вимиранні мегафауни та занепаді культури Кловіс, назавжди змінивши вигляд нашої планети.​

Попри це не всі мамонти вимерли в цей час. Інші представники цього виду продовжували жити на території Європи та Азії, де, судячи з усього, ситуація була не такою катастрофічною, а зникли близько 10 000 років тому, тобто через приблизно 3000 років. Остання відома популяція жила на острові Врангеля ще приблизно 4 000 років тому.

До їхнього зникнення, як вважається, призвело поєднання кількох факторів, зокрема чергові зміни клімату й скорочення середовища проживання, а також полювання з боку людей. Імовірно, генетичні проблеми в ізольованих популяціях, які стали наслідком поступового скорочення чисельності внаслідок вибуху комети, також зробили свій вклад.