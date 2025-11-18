Що дізналися про 3I/ATLAS цього разу?

Комета 3I/ATLAS, третій виявлений міжзоряний об'єкт в історії спостережень, привернула увагу науковців з моменту її відкриття на початку липня. Рухаючись зі швидкістю понад 210 000 кілометрів на годину, вона має кілька дивних характеристик, зокрема надто раннє випаровування хімічних елементів і загадковий "антихвіст", що навіть породило чутки про її штучне походження, пише 24 Канал з посиланням на Live Science.

Ключовим моментом у дослідженні комети стало її зближення з Марсом 3 жовтня, коли вона пройшла на відстані близько 30 мільйонів кілометрів від Червоної планети. У цей час орбітальний апарат ExoMars Trace Gas Orbiter зміг зробити надзвичайно деталізовані знімки об'єкта. Аналіз цих даних дозволив ученим покращити прогнози щодо траєкторії виходу 3I/ATLAS із Сонячної системи з несподіваним успіхом.

Хоча спочатку дослідники очікували лише незначного поліпшення, результат виявився вражаючим – точність зросла вдесятеро.

Цей прорив дозволяє астрономам упевненіше націлювати телескопи для більш детального вивчення комети.

Раніше для відстеження 3I/ATLAS використовували лише наземні обсерваторії та космічні апарати на орбіті Землі. Використання даних з Марса дозволило застосувати метод "тріангуляції", подібний до того, як правоохоронці відстежують мобільні телефони за допомогою кількох веж, що значно підвищило точність визначення місцезнаходження.

Завдання було не з легких, адже камера апарата ExoMars розроблена для фотографування поверхні Марса, а не космічних об'єктів. Цей метод настільки складний, але настільки особливий, що дані, отримані з орбітального апарата іншої планети, були вперше в історії прийняті до бази даних Центру малих планет Міжнародного астрономічного союзу.​

Що далі?

Хоча тепер ми маємо точніші дані про траєкторію комети, у підсумку для нас нічого не змінюється, адже 3I/ATLAS так само прямує до кордонів Сонячної системи, щоб у якийсь момент покинути її межі.

ЄКА планує повторити свій нещодавній успіх, використавши свій апарат Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) для спостереження за кометою цього місяця.

Також розглядається можливість, що апарати Hera та Europa Clipper зможуть пройти через хвіст комети.

Тим часом апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter також зробив знімки, які потенційно можуть стати найкращими зображеннями 3I/ATLAS, але вони ще не опубліковані. Уже відомо, що 19 листопада NASA проведе захід, на якому буде опубліковано безліч знімків 3I/ATLAS, зібраних наземними телескопами та космічними апаратами, що підтримуються агентством, пише ScienceAlert. Чи будуть серед них знімки Mars Reconnaissance Orbiter, зараз невідомо.

Нагадаємо, найближче до Землі комета 3I/ATLAS підійде 19 грудня на відстань 270 мільйонів кілометрів.