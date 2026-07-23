Ілон Маск анонсував ШІ-екранізацію "Одіссеї": Grok зніме повний фільм до кінця 2026 року

Ілон Маск заявив, що Grok Imagine до кінця 2026 року нібито створить власну повнометражну "Одіссею" Гомера за допомогою штучного інтелекту. Анонс з'явився на тлі гучного старту однойменного фільму Крістофера Нолана, який уже зібрав сотні мільйонів доларів у прокаті. Разом із заявою Маск опублікував коротке ШІ-відео зі сценою Одіссея та Каліпсо.

Після вдалого старту "Одіссеї" Крістофера Нолана мільярдер Ілон Маск оголосив про власну версію тієї ж історії, але вже без традиційної кіновиробничої команди. Як пише The Guardian, бізнесмен заявив, що платформа Grok Imagine до кінця 2026 року створить повнометражну екранізацію за допомогою штучного інтелекту.

Штучноінтелектуальна "Одіссея"

За словами Маска, майбутня стрічка буде "історично достовірною" і максимально відповідатиме оригінальному твору. Судячи з таких слів, увесь цей задум з'явився не через бажання продемонструвати можливості Grok Imagine, а через те, що Маску не сподобалися зміни, які команда Нолана внесла в канон – темношкіра Єлена Троянська у виконанні Люпіти Ніонго, Сінон у виконанні трансгендерного актора Елліота Пейджа, Афіна у виконанні Зендеї тощо. Раніше Ілон Маск неодноразово критикував версію Нолана через вибір акторів.

Разом із дописом у X він репостнув відео тривалістю близько трьох хвилин, автор якого стверджує, що ролик повністю згенерував Grok Imagine. У ньому показано сцену зустрічі Одіссея з німфою Каліпсо.

Before this year ends, Grok Imagine will make a full-length movie of The Odyssey that is historically accurate and true to the art of Homer https://t.co/bVHzUmY9WN — Elon Musk (@elonmusk) July 22, 2026

Анонс прозвучав на тлі великого інтересу до нової екранізації Крістофера Нолана, яка вже встигла стати подією у світовому прокаті. Саме це, схоже, і підсилило контраст між традиційним великим кіно та спробою технологічної альтернативи.

Також Маск заявляв, що Нолан "хоче отримати нагороди" і "втратив принципи". У травні Лупіта Ніонго відповіла на закиди щодо кастингу. Вона сказала, що акторський склад відображає сучасний світ, а критику вона не збирається виправдовувати, адже вона існуватиме незалежно від її реакції.

Сам Крістофер Нолан, зі свого боку, заявив, що подібні суперечки є звичною частиною роботи над великими фільмами. За його словами, дискусії до прем'єри не мають великого значення, оскільки люди ще не бачили саму стрічку.

Що відомо про "Одіссею" Нолана?

Нова "Одіссея" є екранізацією однойменної поеми Гомера, у центрі якої подорож Одіссея додому після Троянської війни. Головні ролі у стрічці виконали Метт Деймон і Том Голланд, а також Роберт Паттінсон, Енн Гетевей, Шарліз Терон, Люпіта Ніонго та Зендея.

Бюджет фільму становить – 250 мільйонів доларів. Критики називали адаптацію "приголомшливим досягненням", "тріумфальним та видовищним епосом" і відзначали масштаб постановки.

Сам же Нолан раніше скептично оцінював перспективи використання штучного інтелекту в кіно. На його думку, ідея повної заміни людей та творчості штучним інтелектом не має жодного сенсу.

Він зазначав, що ще не бачив технології, яку так активно підтримували б інвестори й технологічні компанії, але водночас настільки прохолодно сприймала б широка аудиторія.