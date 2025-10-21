Через масштабний збій Amazon Web Services на кілька годин припинив роботу зашифрований месенджер Signal. Після цього Ілон Маск заявив, що більше не довіряє сервісу. На його слова відповіла президентка Signal Мередіт Віттакер, наголосивши, що програма довела свою безпеку та надійність протягом більш ніж десяти років.

Під час нещодавнього збою Amazon Web Services тимчасово постраждав і месенджер Signal, який використовує наскрізне шифрування. Цим скористався Ілон Маск – виконавчий голова та технічний директор X (колишній Twitter) – який заявив: "Я більше не довіряю Signal". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Gizmodo

Чому Ілон Маск розкритикував Signal?

Втім, як пояснюють експерти, проблеми з центральною інфраструктурою не означають, що зашифровані повідомлення опинилися під загрозою. Signal не зберігає ключі шифрування, тому навіть технічні збої не відкривають доступ до приватних даних користувачів.

Президентка Signal Мередіт Віттакер відповіла Маску, зазначивши, що довіра до месенджера базується на відкритості коду.

Signal довіряють хакери, дослідники безпеки та сотні мільйонів людей, тому що вони можуть перевірити, як він працює. І протягом десяти років перевірка показала, що він надійний і безпечний,

– наголосила вона.

А що з X Chat, який просуває Маск?

Останнім часом Ілон Маск активно рекламує X Chat – нову систему приватних повідомлень у соцмережі X. Він позиціонує її як безпечну альтернативу, проте експерти сумніваються: щоб бути справді надійним, шифрований месенджер має бути відкритим і з перевіреним кодом.

Зараз X Chat залишається у статусі бета-версії. Хоча Twitter ще у 2018 році тестував наскрізне шифрування, офіційно функцію запустили лише у 2023-му. У компанії заявили, що планують зробити процес перевірки безпеки прозорішим.

Колишній гендиректор Twitter Джек Дорсі ще під час свого керівництва підтримував ідею шифрованих повідомлень. Після відходу він навіть створив експериментальний додаток Bitchat, який працює без інтернету завдяки локальним мережам – подібно до FireChat, що використовувався під час протестів у Гонконзі у 2014 році.

Signal теж не без недоліків

Попри репутацію найнадійнішого месенджера, Signal також має свої слабкі місця. Як пише Wired, раніше фахівці критикували сервіс за обов’язкову прив’язку до телефонного номера, проте нещодавно користувачам дозволили реєструватися лише за допомогою імені користувача.

Після заяв Віттакер деякі розробники Bitcoin розкритикували її слова про відкритість Signal. Відомий програміст Пітер Тодд звернув увагу, що магазини додатків Android і iOS не дозволяють пересвідчитись, чи збігається код застосунку з тим, який опубліковано у відкритому доступі. Подібні зауваження висловив і Стів Лі зі Spiral, який згадав про відкриту проблему відтворюваних збірок Signal для Android.

Крім того, частина спільноти Bitcoin, яка виступає за повну децентралізацію, вказує, що Signal залежить від централізованих серверів – саме це й спричинило останній збій.

Попри критику, Signal залишається еталоном безпечного спілкування. Експерти визнають: ідеальний баланс між зручністю, безпекою та повною приватністю досягти складно, але конкуренція між месенджерами лише сприяє розвитку більш захищених платформ.

Чому Ілон Маск виступив проти Netflix?

лон Маск закликав відмовитися від підписки на Netflix, звинувачуючи сервіс у нав’язуванні "трансгендерної ідеології". Причиною стали серіали з ЛГБТК+ персонажами, частина з яких уже давно знята з ефіру.

У публікаціях у соцмережі X він розкритикував мультиплікаційний серіал "Dead End: Paranormal Park", де головним героєм був трансгендерний персонаж. Перший сезон шоу з’явився на платформі у 2022 році, однак у 2023-му його закрили. Маск написав: "Це неприйнятно" і додав, що відмова від Netflix нібито потрібна "для здоров’я дітей". Мільярдер також націлився на інші проєкти з ЛГБТК+ персонажами. Він згадав серіал "The Baby-Sitters Club", який закрили після двох сезонів у 2022 році, та критично відреагував на епізод "CoComelon Lane" 2023 року, де дитина приміряла тіару та балетну спідницю. Маск прокоментував це як "дуже дивно для дитячого шоу".