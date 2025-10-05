Коли Grokipedia стане доступною користувачам?

Перша бета-версія проєкту очікується вже за два тижні. Ілон Маск анонсував у своїй соцмережі X, що Grokipedia 0.1 буде опублікована найближчим часом, розповідає 24 Канал.

Цей сервіс позиціонують як онлайн-енциклопедію на базі штучного інтелекту, яка буде значно вдосконалена порівняно з "Вікіпедією". За словами Маска, Grokipedia має стати найбільшим у світі та найточнішим джерелом знань для людей і штучного інтелекту, до того ж без обмежень у використанні.

Як працюватиме Grokipedia?

В основі платформи лежатиме велика мовна модель Grok від xAI. Її завдання – обробляти величезні обсяги даних з різних джерел, включно з самою "Вікіпедією". Після вивчення матеріалу ШІ визначатиме, наскільки інформація є правдивою.

На основі цього аналізу Grok переписуватиме контент, виправляючи помилки та доповнюючи статті, якщо початковий текст був неповним. Основний акцент платформа робитиме на публікації саме достовірної інформації, що має перетворити її на "справжнє джерело знань".

Ймовірно, Grokipedia нагадуватиме функцію Community Notes у соцмережі X, яка дозволяє користувачам оскаржувати твердження, що вводять в оману, припускає TimeOfIndia.

Платформа буде відкритою як для звичайних користувачів, так і для нейромереж, що з часом може зробити її універсальним довідковим інструментом в екосистемі ШІ. Реальний функціонал Grokipedia можна буде оцінити вже за кілька тижнів.