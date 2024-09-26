Глава NASA каже, що нам не треба хвилюватися через нестабільність Маска, бо не він керує SpaceX

SpaceX є одним із ключових комерційних партнерів NASA і майже повністю існує на державні кошти. Але останніми роками ці відносини опинилися під пильною увагою влади й громадськості, оскільки власник аерокосмічної компанії Ілон Маск перетворюється на дедалі більш нестабільну й непередбачувану людину.

Зберігайте спокій

Поведінка Маска в інтернеті стає настільки суперечливою, що загрожує безперебійному функціонуванню його компаній, вважають деякі журналісти й експерти. Зокрема це потенційно може нашкодити стосункам SpaceX з державною космічною програмою. Але керівник NASA Білл Нельсон, здається, не надто переймається цими проблемами, як повідомляє Axios.

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За словами Нельсона, Маск фактично відійшов від справ у компанії. Натомість президентка Гвінн Шотвелл займається всіма повсякденними операціями, поки її бос зайнятий сварками в твітері.

Хороша новина в тому, що у Ілона є президентка, якій він дозволяє керувати компанією. Вона зробила феноменальну роботу,

– сказав Нельсон на Тижні клімату в Палаті представників Генеральної Асамблеї ООН.

У Маска дуже довгий послужний список скандалів у Twitter чи X, як його тепер називають:

Через його необачні висловлювання курси криптовалют коливалися настільки сильно, що багато хто хапався за голову й очікував краху ринку, що призвело до спроб обмежувати мільярдера у користуванні соцмережами.

Його твіти впливали на ціну акцій його іншої компанії, Tesla, що призвело до угоди, згідно з якою всі дописи Ілона повинні були спочатку проходити перевірку спеціальної комісії всередині компанії, щоб упевнитись у відсутності ризиків. Однак так тривало дуже недовго, бо Маск вирвався з цих ланцюгів, а потім узагалі купив соцмережу й більше не стримувався.

А його куріння марихуани на подкасті Джо Рогана узагалі підняло такий шум, що йому довелося проходити тести на наркотики, щоб довести, що він не наркоман. Це останнє стосувалося саме його діяльності в SpaceX, оскільки вона отримує державні замовлення, а марихуана все ще є незаконною у федеральному масштабі. Тож регуляторні органи взялися за ймовірну наркозалежність глави компанії. Вони також змусили пройти тести й інших працівників компанії, оскільки, будучи отримувачем грантів від уряду США, SpaceX "юридично зобов’язана підтримувати робоче місце без наркотиків".

Тож, як бачимо, те, що він робить у соцмережах, може призвести до значних і непередбачуваних наслідків. Але, на щастя, Білл Нельсон закликає не хвилюватися.

Одне з найважливіших рішень, яке прийняв Маск, це те, що він обрав президента на ім'я Гвінн Шотвелл,

– сказав Нельсон.

Наразі найнагальнішим пунктом у списку NASA є повернення двох астронавтів, які застрягли на Міжнародній космічній станції після несправностей у Boeing Starliner, який доставив туди членів екіпажу. Щоб повернути їх додому, агентство покладається на компанію SpaceX, яка, попри все, що пов'язано з її власником, була і залишається безпечним перевізником для космічного агентства.