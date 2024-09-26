Сохраняйте спокойствие

Поведение Маска в интернете становится настолько противоречивым, что угрожает бесперебойному функционированию его компаний, считают некоторые журналисты и эксперты. В частности это потенциально может навредить отношениям SpaceX с государственной космической программой. Но руководитель NASA Билл Нельсон, кажется, не слишком озабочен этими проблемами, как сообщает Axios.

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По словам Нельсона, Маск фактически отошел от дел в компании. Зато президентка Гвинн Шотвелл занимается всеми повседневными операциями, пока ее босс занят ссорами в твиттере.

Хорошая новость в том, что у Илона есть президентка, которой он позволяет управлять компанией. Она сделала феноменальную работу,

– сказал Нельсон на Неделе климата в Палате представителей Генеральной Ассамблеи ООН.

У Маска очень длинный послужной список скандалов в Twitter или X, как его теперь называют:

Из-за его опрометчивых высказываний курсы криптовалют колебались настолько сильно, что многие хватались за голову и ожидали краха рынка, что привело к попыткам ограничивать миллиардера в пользовании соцсетями.

Его твиты влияли на цену акций его другой компании, Tesla, что привело к соглашению, согласно которому все сообщения Илона должны были сначала проходить проверку специальной комиссии внутри компании, чтобы удостовериться в отсутствии рисков. Однако так продолжалось очень недолго, потому что Маск вырвался из этих цепей, а потом вообще купил соцсеть и больше не сдерживался.

А его курение марихуаны на подкасте Джо Рогана вообще подняло такой шум, что ему пришлось проходить тесты на наркотики, чтобы доказать, что он не наркоман. Это последнее касалось именно его деятельности в SpaceX, поскольку она получает государственные заказы, а марихуана все еще является незаконной в федеральном масштабе. Поэтому регуляторные органы взялись за вероятную наркозависимость главы компании. Они также заставили пройти тесты и других работников компании, поскольку, будучи получателем грантов от правительства США, SpaceX "юридически обязана поддерживать рабочее место без наркотиков".

Поэтому, как видим, то, что он делает в соцсетях, может привести к значительным и непредсказуемым последствиям. Но, к счастью, Билл Нельсон призывает не волноваться.

Одно из важнейших решений, которое принял Маск, это то, что он выбрал президента по имени Гвинн Шотвелл,

– сказал Нельсон.

Сейчас самым неотложным пунктом в списке NASA является возвращение двух астронавтов, которые застряли на Международной космической станции после неисправностей в Boeing Starliner, который доставил туда членов экипажа. Чтобы вернуть их домой, агентство полагается на компанию SpaceX, которая, несмотря на все, что связано с ее владельцем, была и остается безопасным перевозчиком для космического агентства.