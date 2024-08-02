Ілон Маск уклав угоду з президентом Венесуели: якщо програє – Мадуро безплатно летить на Марс

Ілон Маск знову жадає бою. З Марком Цукербергом у нього нічого не вийшло, тож тепер він переключився на венесуельського президента Ніколаса Мадуро, який нещодавно оголосив себе переможцем чергових виборів, викликавши масштабні протести.

Що відбувається

Венесуела перебуває в центрі політичних потрясінь. У понеділок Національна виборча рада, яка прийняла рішення оголосити переможцем президентських виборів Ніколаса Мадуро, відмовилася оприлюднити будь-яку інформацію про результати голосування. Люди обурені, адже самою виборчою радою керують члени Єдиної соціалістичної партії країни, яку також очолює Мадуро.

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Прихильники ж опонента Мадуро, дипломата у відставці Едмундо Гонсалеса, стверджують, що мають дані екзит-полів і підрахунку голосів, які свідчать саме про його перемогу.

Ілон Маск, який останніми роками не стримується в своїх висловлюваннях, опублікував кілька постів на своїй платформі X, в яких заявив, що Мадуро вчинив "серйозні фальсифікації на виборах", назвав його диктатором, а також порівняв із віслюком, пізніше перепросивши перед віслюками, що порівняв їх із Мадуро. Крім того, як пишуть журналісти, алгоритми соцмережі просували й інші твіти, які стверджували те саме, в стрічки користувачів.

Це призвело до того, що президент Венесуели згадав Маска на національному телебаченні і викликав його на бій у понеділок.

Соціальні мережі створюють віртуальну реальність, а хто контролює віртуальну реальність? Наш новий заклятий ворог, знаменитий Ілон Маск. Ти хочеш боротися? Зробімо це. Ілоне, я готовий. Я не боюся тебе, Ілоне Маск. Биймося, де захочеш,

– сказав Мадуро.

У середу Маск написав, що він приймає виклик і навіть підсолодить угоду: "Якщо я виграю, він піде у відставку з посади диктатора Венесуели. Якщо він виграє, я даю йому безкоштовний квиток на Марс", – додав мільярдер пізніше під іншою публікацією.

Якщо цей бій навіть відбудеться (а він не відбудеться), і Маск програє, Мадуро, звісно ж, не зможе полетіти на Червону планету найближчим часом. Адже до того, як людство полетить до Марса (якщо взагалі полетить), нам потрібно здійснити місії на Місяць, збудувати там колонію, розробити кораблі до Марса і провести ще цілу купу іншої роботи. Це потребує десятиліть зусиль. Ніколасу Мадуро сьогодні 61 рік. Навряд чи він доживе до колонізації Марса.