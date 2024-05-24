Ілон Маск каже, що майбутній ШІ забере вашу роботу, але ви все одно будете багаті

Штучний інтелект лякає багатьох людей, і одне з перших, про що вони говорять, – це неминуча втрата роботи, оскільки машини працюють цілодобово, не втомлюються, не потребують перерв і відпусток. Тож роботодавцям набагато вигідніше "найняти" комп'ютер, ніж турбуватися про благополуччя людини. Але Ілон Маск заспокоює: все не так погано.

Майбутнє в баченні Маска

Ілон Маск приєднався до конференції Viva Technology Conference у Парижі. Один зі слухачів запитав, чи не замінить ШІ одного дня самого Маска і чи варто турбуватися про те, що автоматизація робочих місць залишить усіх без роботи. Глава численних компаній відповів у своєму звичному стилі, згадавши наукову фантастику та вигадані світи.

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За сприятливого сценарію, ймовірно, ніхто з нас не матиме роботи. Але в цьому сприятливому сценарії буде загальний високий дохід, а не загальний базовий дохід. Не буде нестачі товарів і послуг,

– сказав мільярдер.

Простіше кажучи, Маск вважає "найбільш вірогідним" сценарієм той, у якому люди взагалі не працюють, переклавши всі свої обов'язки на машини, а самі натомість живуть у достатку завдяки безумовному доходу, тобто виплатам, які надає держава просто так, без будь-яких умов. У цьому є певний сенс, адже ШІ зможе створювати більше та швидше, а отже наповнювати бюджети краще, ніж живі люди-працівники, забезпечуючи більше грошей для таких безумовних виплат.

Але в цьому майбутньому, де гроші і робота не є проблемою, Маск описав екзистенційні проблеми, де людям бракує мети: "Якщо комп'ютер і роботи можуть робити все краще за вас, то чи має сенс ваше життя? Це дійсно буде питанням у доброякісному сценарії", – додав Маск. Таким чином він натякає, що людям просто не буде чим себе зайняти й до чого прагнути.

У короткостроковій перспективі ШІ загрожує робочим місцям для людей з низьким і середнім рівнем доходу. Це не означає, що ШІ вже може виконувати роботу так само добре, як людина, але деякі керівники хотіли б, щоб він спробував. Як повідомляється, Duolingo звільнила кількох перекладачів, оскільки компанія перейшла на використання штучного інтелекту. Nvidia співпрацює з компанією, яка розробляє віртуальних медсестер зі штучним інтелектом, робота яких коштує всього 9 доларів на годину. І це лише дві компанії з тисяч, якщо не мільйонів, тих, хто розглядає варіанти залучення ШІ на заміну людям.

Маск уточнив, що ця його "найбільш вірогідна" версія реальності заснована на серії книг "Культура" (Culture), написаних шотландським письменником-фантастом Ієном Бенксом. У книгах описується соціалістичне суспільство, в якому гуманоїдний вид і агенти штучного інтелекту живуть у відносній гармонії, створюючи "постдефіцитну" економіку.

Він закінчив свою відповідь, сказавши, що його найбільший страх — це штучний інтелект. Глава X, xAI, Tesla, та SpaceX описав занепокоєння щодо ШІ від OpenAI, Google і Meta, заявивши, що вони "не шукають правду максимально", маючи на увазі, що вони є політкоректними. Маск, який не так давно підписав листа з вимогою призупинити розвиток ШІ заради загального блага, тепер і сам приєднався до стрімкої гонки ШІ зі своїм чат-ботом Grok. Він вважає власний стартап єдиною ШІ-компанією, яка врятує людство від усіх інших.