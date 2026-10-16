Ілон Маск заявив, що приблизно шість разів за останній рік переживав те, що назвав "психозом від штучного інтелекту". Тим часом у Кремнієвій долині цей вислів перетворюється на мем, хоча порушені ним проблеми викликають серйозні запитання.

Ілон Маск заявив, що переживав стани, які назвав "AI psychosis" або "cyber psychosis". Спочатку він описав свій досвід як "невеликий кіберпсихоз", але потім уточнив: "Можливо, насправді досить сильний". Про це пише Sciencetimes.

Що Ілон Маск розповів про психоз від ШІ?

Маск також сказав, що протягом попереднього року стикався з тим, що назвав "психозом від ШІ або SI", приблизно пів дюжини разів. Скорочення SI він пов'язав із поняттям надінтелекту – штучного інтелекту, який потенційно може перевершити людські інтелектуальні здібності в багатьох сферах.

За повідомленням ScienceTimes, під час розмови Маск згадав свою реакцію на музику, створену штучним інтелектом, і можливість того, що алгоритми здатні демонструвати "хороший смак". Це порушує ширше питання про те, наскільки переконливими можуть бути результати роботи ШІ та чи здатні вони викликати в людей емоційний відгук, подібний до реакції на людську творчість.

Водночас висловлювання Маска були його особистим описом пережитого, а не підтвердженим медичним діагнозом. Сам термін "психоз від ШІ" не є офіційною назвою окремого психічного розладу.

Що означає "психоз від штучного інтелекту"?

Цим неформальним висловом описують ситуації, у яких взаємодія з чатботами може посилювати хибні переконання, сприяти плутанині між вигаданим і реальним або поглиблювати вже наявні психологічні труднощі.

Однак під одним терміном можуть об'єднувати дуже різні явища. Для одних це жартівливе позначення надмірного захоплення технологіями, для інших – опис тривожних випадків, коли людина починає надмірно довіряти відповідям чатбота або сприймати їх як підтвердження власних переконань.

Важливо розрізняти ці ситуації. Інтерес до штучного інтелекту, емоційна прив'язаність до чатбота чи незвичні погляди самі по собі не означають, що людина має психічний розлад. Для оцінювання стану потрібен ширший контекст, а не лише факт активного використання ШІ.

Штучний інтелект формує відповіді на основі закономірностей у навчальних даних і контексту розмови. Він може пояснювати складні теми, допомагати з пошуком інформації та підтримувати діалог. Проте переконливе формулювання не гарантує достовірності відповіді.

Якщо людина неодноразово обговорює з чатботом певну ідею, система може ненавмисно підтримувати її припущення. Замість того щоб поставити їх під сумнів, алгоритм може запропонувати додаткові пояснення, які створюватимуть враження, ніби початкова думка підтверджується.

Особливої уваги потребують ситуації, коли людина вже переживає психологічні труднощі або має проблеми з критичним оцінюванням інформації. Постійне спілкування з чатботом може перетворитися на пошук підтвердження власних висновків замість перевірки альтернативних пояснень.

Водночас немає підстав стверджувати, що звичайне спілкування з чатботом автоматично спричиняє психоз. Вплив таких взаємодій залежить від багатьох чинників, а зв'язок між використанням ШІ та психічним здоров'ям потребує подальших досліджень.

Оскільки "психоз від ШІ" не має стандартизованого клінічного визначення, ним можуть називати як надмірну емоційну залежність від технологій, так і серйозні психологічні переживання. Через це термін не можна використовувати як самостійний інструмент для діагностики.

Переконливі відповіді чатботів також не замінюють професійного оцінювання психічного стану. Фахівець має враховувати симптоми, особисті обставини та вплив переживань на повсякденне життя людини.

Якщо розмови зі штучним інтелектом викликають тривогу, розгубленість або відчуття втрати зв'язку з реальністю, варто зробити перерву, обговорити ситуацію з близькими та за потреби звернутися до фахівця з психічного здоров'я. Важливо також перевіряти відповіді ШІ за надійними джерелами й не сприймати чатбота як заміну професійної допомоги.

Чому в Кремнієвій долині "психоз від ШІ" став трендом?

Попри серйозний контекст, у технологічному середовищі вислів дедалі частіше використовують як провокаційний жарт. Він став способом описувати інтенсивне захоплення штучним інтелектом, а іноді – іронізувати над людьми, які захоплено обговорюють його можливості.

За даними ScienceTimes, на одному з технологічних заходів у травні учасники скандували: "Раз, два, три – ПСИХОЗ ВІД ШІ!" Цей епізод демонструє, як термін, пов'язаний із потенційними проблемами психічного здоров'я, перетворюється на елемент технологічної культури.

Венчурний інвестор Марк Андріссен використав вислів "AI Psychosis As A Service" – тобто "психоз від ШІ як послуга". А генеральний директор Y Combinator Гаррі Тан також жартував про власний "кіберпсихоз".

Технічний директор Palantir Ш'ям Санкар, зі свого боку, застосував вислів "масовий психоз", критикуючи оптимізм деяких дослідників штучного інтелекту щодо можливості вилікувати рак за допомогою нових технологій. Ці приклади показують, що термін використовують із різною метою. Для одних він став способом висловити захоплення ШІ, для інших – критикою надмірного оптимізму щодо технологій. Однак популярність вислову та жарти навколо нього не доводять ані існування окремого медичного діагнозу, ані поширеності відповідного стану серед користувачів.